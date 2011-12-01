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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Оденсе - Висла
Оденсе - Висла: обзор матча 01 декабря 2011
Оденсе
01.12.2011, четверг, 22:00
Лига Европы, группа K, 5 тур
1 : 2
Завершен
Висла
51'
Р. Фалк-Йенсен
20'
Д. Битон
28'
П. Малецки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оденсе - Висла
+1
Замена
И. Илиев
️️️️
А. Кирм
Замена
М. Меликсон
️️️️
П. Малецки
Замена
М. Йованович
️️️️
М. Ламей
Замена
Б. Джиби Фалл
️️️️
М. Скубо
Желтая карточка
О. Чавес
Замена
Б. Кадрии
️️️️
Р. Фалк-Йенсен
Желтая карточка
К. Соренсен
ГОЛ! 1:2!
Р. Фалк-Йенсен
Пас отдал
П. Утака
Желтая карточка
П. Малецки
ГОЛ! 0:2!
П. Малецки
20'
ГОЛ! 0:1!
Д. Битон
Пас отдал
Л. Гаргула
Замена
Т. Региниуссен
️️️️
Д. Хег
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
16
Мадс Топпель
ВР
20
Тимми Йохансен
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
5
Андерс Кристенсен
ЦЗ
15
Крис Соренсен
ЦЗ
20
Ханс-Хенрик Андреасен
ЦП
3
Бернар Менди
ПП
7
Петер Утака
ЦФ
11
Мортен Скубо
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Клаусен
Висла
35
Сергей Парейко
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
4
Осман Чавес
ЦЗ
31
Михаэль Ламей
ПЗ
17
Андраж Кирм
ЛП
6
Цезари Вилк
ОП
10
Лукаш Гаргула
ЦП
13
Драган Пальич
ЦП
11
Гервасио Нуньес
ЦП
26
Патрик Малецки
ЦП
20
Дуду Битон
ЦФ
Главный тренер
Казимеж Москаль
Оденсе
33
Штефан Весселс
ВР
23
Оливер Ларсен
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
9
Башким Кадрии
ЦП
99
Эрик Джемба-Джемба
ЦП
19
Рюрик Гисласон
ЦП
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
Висла
1
Милан Йованич
ВР
3
Гордан Буноза
ЦЗ
22
Марко Йованович
ЦЗ
16
Томаш Иршак
ЦП
24
Маор Меликсон
ЦП
77
Ивица Илиев
ЦФ
18
Цветан Генков
ЦФ
3-2-2-3
16
Топпель
2
Рууд
5
Кристенсен
15
Соренсен
3
Хег
20
Йохансен
20
Андреасен
3
Менди
8
Фалк-Йенсен
11
Скубо
7
Утака
3-1-5-1
35
Парейко
31
Ламей
4
Чавес
15
Диас
6
Вилк
10
Гаргула
13
Пальич
11
Нуньес
26
Малецки
17
Кирм
20
Битон
3
Хег
4
Региниуссен
4
Региниуссен
3
Хег
8
Фалк-Йенсен
9
Кадрии
9
Кадрии
8
Фалк-Йенсен
11
Скубо
24
Фалл
24
Фалл
11
Скубо
31
Ламей
22
Йованович
22
Йованович
31
Ламей
26
Малецки
24
Меликсон
24
Меликсон
26
Малецки
17
Кирм
77
Илиев
77
Илиев
17
Кирм
Остались в запасе
Оденсе
Висла
23
Оливер Ларсен
ЦЗ
33
Штефан Весселс
ВР
99
Эрик Джемба-Джемба
ЦП
19
Рюрик Гисласон
ЦП
Главный тренер
Хенрик Клаусен
1
Милан Йованич
ВР
3
Гордан Буноза
ЦЗ
16
Томаш Иршак
ЦП
18
Цветан Генков
ЦФ
Главный тренер
Казимеж Москаль
Остались в запасе
23
Оливер Ларсен
ЦЗ
33
Штефан Весселс
ВР
99
Эрик Джемба-Джемба
ЦП
19
Рюрик Гисласон
ЦП
Остались в запасе
1
Милан Йованич
ВР
3
Гордан Буноза
ЦЗ
16
Томаш Иршак
ЦП
18
Цветан Генков
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Клаусен
Главный тренер
Казимеж Москаль
Статистика матча Оденсе - Висла
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
- : -
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
0 : 0
09.10.2026
Оденсе
Висла
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
- : -
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 11 тур
Видзев
0 : 0
16.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
Информация о матче
Стадион:
Оденсе
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Оденсе
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2023.06.12 21:21
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2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
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