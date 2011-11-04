Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фулхэм - Висла
Фулхэм - Висла: обзор матча 04 ноября 2011
Фулхэм
04.11.2011, пятница, 00:05
Лига Европы, группа K, 4 тур
4 : 1
Завершен
Висла
5'
Д. Дафф
30'
Э. Джонсон
57'
Э. Джонсон
79'
Й. Риисе
9'
А. Кирм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Висла
Замена
М. Йованович
️️️️
Д. Битон
ГОЛ! 4:1!
Й. Риисе
Пас отдал
Д. Дафф
Замена
П. Касами
️️️️
Э. Джонсон
Замена
К. Фрей
️️️️
Б. Замора
Желтая карточка
Ж. Диас
Желтая карточка
Д. Этуху
Замена
С. Сидуэлл
️️️️
Д. Мерфи
Замена
Ц. Генков
️️️️
Л. Гаргула
Замена
И. Илиев
️️️️
Д. Бруд
ГОЛ! 3:1!
Э. Джонсон
Пас отдал
Д. Мерфи
Желтая карточка
Д. Пальич
Желтая карточка
Б. Замора
ГОЛ! 2:1!
Э. Джонсон
Пас отдал
Д. Мерфи
ГОЛ! 1:1!
А. Кирм
Пас отдал
Л. Гаргула
ГОЛ! 1:0!
Д. Дафф
Пас отдал
Э. Джонсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
2
Клинт Демпси
ЦП
20
Диксон Этуху
ЦП
13
Дэнни Мерфи
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
17
Энди Джонсон
ЦФ
25
Бобби Замора
ЦФ
Висла
35
Сергей Парейко
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
2
Кью Ялинс
ЦЗ
31
Михаэль Ламей
ПЗ
17
Андраж Кирм
ЛП
6
Цезари Вилк
ОП
10
Лукаш Гаргула
ЦП
11
Гервасио Нуньес
ЦП
45
Даниэль Бруд
ЦП
13
Драган Пальич
ЦП
20
Дуду Битон
ЦФ
Главный тренер
Роберт Мааскант
Фулхэм
13
Нил Этеридж
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
15
Марцел Геков
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
Висла
1
Милан Йованич
ВР
1
Филип Курто
ВР
33
Михал Чекай
ЦЗ
22
Марко Йованович
ЦЗ
9
Рафал Богуски
ЦФ
77
Ивица Илиев
ЦФ
18
Цветан Генков
ЦФ
4-4-2
32
Шварцер
6
Риисе
4
Хангеланд
22
Бэйрд
12
Келли
2
Демпси
20
Этуху
13
Мерфи
16
Дафф
25
Замора
17
Джонсон
3-1-5-1
35
Парейко
31
Ламей
2
Ялинс
15
Диас
6
Вилк
10
Гаргула
11
Нуньес
45
Бруд
13
Пальич
17
Кирм
20
Битон
17
Джонсон
23
Касами
23
Касами
17
Джонсон
13
Мерфи
14
Сидуэлл
14
Сидуэлл
13
Мерфи
25
Замора
11
Фрей
11
Фрей
25
Замора
20
Битон
22
Йованович
22
Йованович
20
Битон
45
Бруд
77
Илиев
77
Илиев
45
Бруд
10
Гаргула
18
Генков
18
Генков
10
Гаргула
Остались в запасе
Фулхэм
Висла
15
Марцел Геков
ЦП
13
Нил Этеридж
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
1
Милан Йованич
ВР
33
Михал Чекай
ЦЗ
9
Рафал Богуски
ЦФ
1
Филип Курто
ВР
Главный тренер
Роберт Мааскант
Остались в запасе
15
Марцел Геков
ЦП
13
Нил Этеридж
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
Остались в запасе
1
Милан Йованич
ВР
33
Михал Чекай
ЦЗ
9
Рафал Богуски
ЦФ
1
Филип Курто
ВР
Главный тренер
Роберт Мааскант
Статистика матча Фулхэм - Висла
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Висла
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
- : -
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 11 тур
Видзев
0 : 0
16.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
Новости команд
Все
Фулхэм
Висла
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Астон Виллы» и «Фулхэма» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Фулхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Ковентри» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Астон Виллы» и «Фулхэма» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок английской лиги: шансы «Фулхэма» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 1/8 финала
27 октября
«Ковентри» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Инвестор «Вислы» умер из-за вареника
2025.06.13 15:28
1
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
2025.05.29 15:16
10
Полузащитник «Вислы» Попович близок к переходу в «Оренбург»
2017.02.24 16:23
Полузащитник «Фиорентины» перешел в «Вислу»
2016.02.24 15:26
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+