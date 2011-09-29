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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Твенте - Висла
Твенте - Висла: обзор матча 29 сентября 2011
Твенте
29.09.2011, четверг, 21:00
Лига Европы, группа K, 2 тур
4 : 1
Завершен
Висла
32'
Л. де Йонг
45+1'
М. Янко
57'
М. Янко
80'
В. Янссен
9'
Д. Битон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Твенте - Висла
Замена
Д. Бруд
️️️️
Г. Нуньес
Замена
С. Бергейс
️️️️
О. Джон
Замена
Л. Фер
️️️️
Д. Ландзаат
ГОЛ! 4:1!
В. Янссен
Пас отдал
Р. Росалес
Замена
Ц. Вилк
️️️️
Т. Иршак
Замена
Д. Пальич
️️️️
И. Илиев
Замена
В. Янссен
️️️️
М. Янко
Желтая карточка
Ж. Диас
ГОЛ! 3:1!
М. Янко
Пас отдал
П. Висгерхоф
Желтая карточка
О. Чавес
ГОЛ! 2:1!
М. Янко
Пас отдал
О. Джон
+1
ГОЛ! 1:1!
Л. де Йонг
Пас отдал
О. Джон
Желтая карточка
Р. Соболевски
ГОЛ! 0:1!
Д. Битон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
13
Николай Михайлов
ВР
6
Франку Дуглас
ЦЗ
4
Петер Висгерхоф
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
6
Вут Брама
ОП
7
Денни Ландзаат
ПП
26
Люк де Йонг
ЦФ
21
Марк Янко
ЦФ
15
Ола Джон
ЦФ
11
Эмир Байрами
РФ
Главный тренер
Ко Адриансе
Висла
35
Сергей Парейко
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
2
Кью Ялинс
ЦЗ
4
Осман Чавес
ЦЗ
31
Михаэль Ламей
ПЗ
17
Андраж Кирм
ЛП
16
Томаш Иршак
ЦП
7
Радослав Соболевски
ЦП
11
Гервасио Нуньес
ЦП
20
Дуду Битон
ЦФ
77
Ивица Илиев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Мааскант
Твенте
22
Ник Марсман
ВР
5
Барт Буйссе
ЛЗ
2
Тим Корнелисс
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
23
Стивен Бергейс
ЦП
14
Виллем Янссен
ЦП
17
Андрей Рендла
ЦФ
Висла
1
Милан Йованич
ВР
3
Гордан Буноза
ЦЗ
22
Марко Йованович
ЦЗ
6
Цезари Вилк
ОП
45
Даниэль Бруд
ЦП
13
Драган Пальич
ЦП
10
Лукаш Гаргула
ЦП
4-1-1-4
13
Михайлов
6
Дуглас
4
Висгерхоф
16
Росалес
19
Тиндалли
6
Брама
7
Ландзаат
15
Джон
21
Янко
26
де Йонг
11
Байрами
4-4-2
35
Парейко
31
Ламей
2
Ялинс
4
Чавес
15
Диас
16
Иршак
7
Соболевски
11
Нуньес
17
Кирм
77
Илиев
20
Битон
7
Ландзаат
8
Фер
8
Фер
7
Ландзаат
15
Джон
23
Бергейс
23
Бергейс
15
Джон
21
Янко
14
Янссен
14
Янссен
21
Янко
11
Нуньес
45
Бруд
45
Бруд
11
Нуньес
77
Илиев
13
Пальич
13
Пальич
77
Илиев
16
Иршак
6
Вилк
6
Вилк
16
Иршак
Остались в запасе
Твенте
Висла
17
Андрей Рендла
ЦФ
22
Ник Марсман
ВР
5
Барт Буйссе
ЛЗ
2
Тим Корнелисс
ПЗ
Главный тренер
Ко Адриансе
3
Гордан Буноза
ЦЗ
10
Лукаш Гаргула
ЦП
1
Милан Йованич
ВР
22
Марко Йованович
ЦЗ
Главный тренер
Роберт Мааскант
Остались в запасе
17
Андрей Рендла
ЦФ
22
Ник Марсман
ВР
5
Барт Буйссе
ЛЗ
2
Тим Корнелисс
ПЗ
Остались в запасе
3
Гордан Буноза
ЦЗ
10
Лукаш Гаргула
ЦП
1
Милан Йованич
ВР
22
Марко Йованович
ЦЗ
Главный тренер
Ко Адриансе
Главный тренер
Роберт Мааскант
Статистика матча Твенте - Висла
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Висла
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
- : -
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 11 тур
Видзев
0 : 0
16.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
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