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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Висла - Оденсе
Висла - Оденсе: обзор матча 15 сентября 2011
Висла
15.09.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, группа K, 1 тур
1 : 3
Завершен
Оденсе
54'
А. Кирм
35'
А. Юханссон
80'
П. Утака
90+2'
Р. Фалк-Йенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Висла - Оденсе
+2
ГОЛ! 1:3!
Р. Фалк-Йенсен
Замена
К. Соренсен
️️️️
Р. Гисласон
Замена
Ж. Диас
️️️️
Р. Соболевски
Замена
Л. Гаргула
️️️️
И. Илиев
Замена
П. Малецки
️️️️
Г. Нуньес
Желтая карточка
Д. Пальич
Замена
Б. Джиби Фалл
️️️️
П. Утака
ГОЛ! 1:2!
П. Утака
Пас отдал
Т. Региниуссен
Желтая карточка
О. Чавес
Желтая карточка
М. Ламей
Желтая карточка
Р. Соболевски
Желтая карточка
А. Юханссон
ГОЛ! 1:1!
А. Кирм
Замена
Р. Фалк-Йенсен
️️️️
Б. Менди
ГОЛ! 0:1!
А. Юханссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Висла
35
Сергей Парейко
ВР
2
Кью Ялинс
ЦЗ
4
Осман Чавес
ЦЗ
31
Михаэль Ламей
ПЗ
17
Андраж Кирм
ЛП
13
Драган Пальич
ЦП
7
Радослав Соболевски
ЦП
11
Гервасио Нуньес
ЦП
24
Маор Меликсон
ЦП
20
Дуду Битон
ЦФ
77
Ивица Илиев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Мааскант
Оденсе
33
Штефан Весселс
ВР
15
Крис Соренсен
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
5
Андерс Кристенсен
ЦЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
20
Ханс-Хенрик Андреасен
ЦП
99
Эрик Джемба-Джемба
ЦП
19
Рюрик Гисласон
ЦП
10
Андреас Юханссон
ЦП
3
Бернар Менди
ПП
7
Петер Утака
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Клаусен
Висла
1
Милан Йованич
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
22
Марко Йованович
ЦЗ
6
Цезари Вилк
ОП
10
Лукаш Гаргула
ЦП
26
Патрик Малецки
ЦП
Оденсе
16
Мадс Топпель
ВР
23
Оливер Ларсен
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
11
Мортен Скубо
ЦФ
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
3-5-2
35
Парейко
2
Ялинс
4
Чавес
31
Ламей
17
Кирм
7
Соболевски
11
Нуньес
24
Меликсон
13
Пальич
77
Илиев
20
Битон
4-5-1
33
Весселс
4
Региниуссен
5
Кристенсен
2
Рууд
15
Соренсен
3
Менди
99
Джемба-Джемба
19
Гисласон
10
Юханссон
20
Андреасен
7
Утака
77
Илиев
10
Гаргула
10
Гаргула
77
Илиев
7
Соболевски
15
Диас
15
Диас
7
Соболевски
11
Нуньес
26
Малецки
26
Малецки
11
Нуньес
3
Менди
8
Фалк-Йенсен
8
Фалк-Йенсен
3
Менди
7
Утака
24
Фалл
24
Фалл
7
Утака
Остались в запасе
Висла
Оденсе
1
Милан Йованич
ВР
22
Марко Йованович
ЦЗ
6
Цезари Вилк
ОП
Главный тренер
Роберт Мааскант
23
Оливер Ларсен
ЦЗ
16
Мадс Топпель
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
11
Мортен Скубо
ЦФ
Главный тренер
Хенрик Клаусен
Остались в запасе
1
Милан Йованич
ВР
22
Марко Йованович
ЦЗ
6
Цезари Вилк
ОП
Остались в запасе
23
Оливер Ларсен
ЦЗ
16
Мадс Топпель
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
11
Мортен Скубо
ЦФ
Главный тренер
Роберт Мааскант
Главный тренер
Хенрик Клаусен
Статистика матча Висла - Оденсе
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Висла
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
- : -
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 11 тур
Видзев
0 : 0
16.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
Оденсе
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
- : -
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Нордшелланд
0 : 0
09.10.2026
Оденсе
Информация о матче
Стадион:
Хенрик Рейман
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2021.12.02 16:59
1
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2025.06.13 15:28
1
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2025.05.29 15:16
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2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
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