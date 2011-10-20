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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Висла - Фулхэм
Висла - Фулхэм: обзор матча 20 октября 2011
Висла
20.10.2011, четверг, 21:00
Лига Европы, группа K, 3 тур
1 : 0
Завершен
Фулхэм
60'
Д. Битон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Висла - Фулхэм
Замена
М. Чекай
️️️️
А. Кирм
Замена
К. Фрей
️️️️
М. Бриггс
Вторая желтая
О. Чавес
Замена
Р. Богуски
️️️️
И. Илиев
Замена
Д. Бруд
️️️️
Л. Гаргула
Замена
С. Сидуэлл
️️️️
М. Геков
ГОЛ! 1:0!
Д. Битон
Замена
П. Касами
️️️️
О. Са
Красная карточка
М. Дембеле
Желтая карточка
О. Чавес
Желтая карточка
И. Илиев
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Висла
35
Сергей Парейко
ВР
15
Жуниор Диас
ЛЗ
4
Осман Чавес
ЦЗ
2
Кью Ялинс
ЦЗ
31
Михаэль Ламей
ПЗ
17
Андраж Кирм
ЛП
6
Цезари Вилк
ОП
10
Лукаш Гаргула
ЦП
11
Гервасио Нуньес
ЦП
20
Дуду Битон
ЦФ
77
Ивица Илиев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Мааскант
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
15
Марцел Геков
ЦП
8
Мусса Дембеле
ЦП
20
Диксон Этуху
ЦП
2
Клинт Демпси
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
70
Орланду Са
ЦФ
Висла
1
Милан Йованич
ВР
33
Михал Чекай
ЦЗ
45
Даниэль Бруд
ЦП
16
Томаш Иршак
ЦП
13
Драган Пальич
ЦП
9
Рафал Богуски
ЦФ
18
Цветан Генков
ЦФ
Фулхэм
13
Нил Этеридж
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
29
Марселло Тротта
ЦФ
4-1-3-2
35
Парейко
15
Диас
4
Чавес
2
Ялинс
31
Ламей
6
Вилк
17
Кирм
11
Нуньес
10
Гаргула
77
Илиев
20
Битон
4-5-1
32
Шварцер
12
Келли
4
Хангеланд
3
Хьюз
3
Бриггс
16
Дафф
8
Дембеле
20
Этуху
2
Демпси
15
Геков
70
Са
10
Гаргула
45
Бруд
45
Бруд
10
Гаргула
17
Кирм
33
Чекай
33
Чекай
17
Кирм
77
Илиев
9
Богуски
9
Богуски
77
Илиев
70
Са
23
Касами
23
Касами
70
Са
15
Геков
14
Сидуэлл
14
Сидуэлл
15
Геков
3
Бриггс
11
Фрей
11
Фрей
3
Бриггс
Остались в запасе
Висла
Фулхэм
1
Милан Йованич
ВР
16
Томаш Иршак
ЦП
13
Драган Пальич
ЦП
18
Цветан Генков
ЦФ
Главный тренер
Роберт Мааскант
13
Нил Этеридж
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Остались в запасе
1
Милан Йованич
ВР
16
Томаш Иршак
ЦП
13
Драган Пальич
ЦП
18
Цветан Генков
ЦФ
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
29
Марселло Тротта
ЦФ
Главный тренер
Роберт Мааскант
Статистика матча Висла - Фулхэм
2
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Висла
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
- : -
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 11 тур
Видзев
0 : 0
16.10.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Хенрик Рейман
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