Семен Бобров - статистика
#16 | Вратарь
|Имя
|Семен
|Отчество
|Глебович
|Фамилия
|Бобров
|Команда
|Динамо Вг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|12 апреля 2003 (20 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Семен
|Отчество
|Глебович
|Фамилия
|Бобров
|Команда
|Динамо Вг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|12 апреля 2003 (20 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо Вг
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.08.2023
|1' -90'
|Родина Медиа (Москва)
|0:3
|Динамо Вг (Вологда)