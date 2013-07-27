|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин (мол)
|5
|-4
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.09.2013
|Был в запасе
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|0:0
|Рубин (мол) (Казань)
|25.09.2013
|Был в запасе
|Рубин (мол) (Казань)
|0:2
|Динамо (мол) (Москва)
|21.09.2013
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:0
|Томь (мол) (Томск)
|14.09.2013
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:1
|Рубин (мол) (Казань)
|17.08.2013
|1' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|1:3
|Рубин (мол) (Казань)
|03.08.2013
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:2
|ЦСКА (мол) (Москва)
|27.07.2013
|1' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|3:1
|Рубин (мол) (Казань)