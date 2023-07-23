Момчило Мркаич - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Момчило
|Фамилия
|Мркаич
|Команда
|Тобол
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 сентября 1990 (33 года)
|Рост
|192
|Имя
|Момчило
|Фамилия
|Мркаич
|Команда
|Тобол
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 сентября 1990 (33 года)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тобол
|7
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.09.2023
|1' -90'
|Шахтер (Караганда)
|2:1
|Тобол (Костанай)
|26'
|27.09.2023
|1' -90'
|Кызыл-Жар (Петропавловск)
|1:1
|Тобол (Костанай)
|24.09.2023
|71' -90'
|Тобол (Костанай)
|1:2
|Жетысу (Талдыкорган)
|16.09.2023
|1' -90'
|Астана (Астана)
|2:1
|Тобол (Костанай)
|27.08.2023
|Был в запасе
|Тобол (Костанай)
|0:0
|Ордабасы (Шымкент)
|13.08.2023
|1' -90'
|Кайрат (Алматы)
|2:1
|Тобол (Костанай)
|06.08.2023
|1' -90'
|Тобол (Костанай)
|0:2
|Кайсар (Кызылорда)
|90'
|23.07.2023
|1' -90'
|Тобол (Костанай)
|2:0
|Окжетпес (Кокшетау)