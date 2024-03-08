Владислав Галкин - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Галкин
|Команда
|Мастер-Сатурн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 июля 2006 (17 лет)
|Имя
|Владислав
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Галкин
|Команда
|Мастер-Сатурн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 июля 2006 (17 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мастер-Сатурн
|9
|1
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.05.2024
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|1:0
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|10.05.2024
|1' -69'
|Спартак М (мол) (Москва)
|5:0
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|50'
|03.05.2024
|73' -90'
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|0:2
|Акрон - Академия им. Коноплева (Тольятти)
|26.04.2024
|Был в запасе
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|0:0
|Балтика (мол) (Калининград)
|19.04.2024
|69' -90'
|Строгино (мол) (Москва)
|1:0
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|12.04.2024
|65' -90'
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|3:5
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|75'
|05.04.2024
|1' -46'
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:0
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|29.03.2024
|1' -70'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|3:2
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|61'
|14.03.2024
|58' -90'
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|0:2
|Сочи (мол) (Сочи)
|08.03.2024
|31' -82'
|Мастер-Сатурн (Егорьевск)
|0:0
|Рубин (мол) (Казань)
|81'