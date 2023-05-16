Альберт Торсен - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Альберт
|Фамилия
|Торсен
|Команда
|Стремсгодсет
|Состав
|Основной
|Родной город
|Драммен
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 апреля 2003 (21 год)
|Рост
|179
|Имя
|Альберт
|Фамилия
|Торсен
|Команда
|Стремсгодсет
|Состав
|Основной
|Родной город
|Драммен
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|23 апреля 2003 (21 год)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стремсгодсет
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.07.2023
|Был в запасе
|Олесунн (Олесунн)
|1:0
|Стремсгодсет (Драммен)
|23.07.2023
|46' -90'
|Стремсгодсет (Драммен)
|0:1
|Русенборг (Тронхейм)
|16.07.2023
|60' -90'
|Бранн (Берген)
|1:0
|Стремсгодсет (Драммен)
|09.07.2023
|83' -90'
|Стремсгодсет (Драммен)
|5:2
|Сарпсборг 08 (Сарпсборг)
|03.07.2023
|Был в запасе
|Стабек (Берум)
|0:1
|Стремсгодсет (Драммен)
|25.06.2023
|88' -90'
|Стремсгодсет (Драммен)
|2:0
|Буде-Глимт (Буде)
|11.06.2023
|89' -90'
|Волеренга (Осло)
|0:1
|Стремсгодсет (Драммен)
|29.05.2023
|Был в запасе
|Одд (Шиен)
|1:1
|Стремсгодсет (Драммен)
|16.05.2023
|90' -90'
|Стремсгодсет (Драммен)
|1:0
|Сандефьорд (Сандефьорд)