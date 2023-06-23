Весли - статистика
#51 | Защитник
|Имя
|Весли
|Фамилия
|да Коста
|Команда
|Гремио
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 января 2004 (20 лет)
|Имя
|Весли
|Фамилия
|да Коста
|Команда
|Гремио
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 января 2004 (20 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гремио
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.10.2023
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|3:4
|Гремио (Порту-Алегри)
|26.10.2023
|Был в запасе
|Гремио (Порту-Алегри)
|3:2
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|22.10.2023
|1' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|3:0
|Гремио (Порту-Алегри)
|03.09.2023
|Был в запасе
|Гремио (Порту-Алегри)
|2:0
|Куяба (Куяба)
|28.08.2023
|Был в запасе
|Гремио (Порту-Алегри)
|3:0
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|31.07.2023
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|1:1
|Гремио (Порту-Алегри)
|23.06.2023
|Был в запасе
|Гремио (Порту-Алегри)
|3:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)