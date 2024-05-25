Sebastián Boselli - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Sebastián Boselli
|Команда
|Ривер Плейт
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|Sebastián Boselli
|Команда
|Ривер Плейт
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|13.06.2024
|1' - 90'
|Депортиво Риестра
|2:0
|Ривер Плейт
|Аргентина. Примера, 5 тур
|90'
|03.06.2024
|1' - 90'
|Ривер Плейт
|3:1
|Тигре
|Аргентина. Примера, 4 тур
|31.05.2024
|1' - 90'
|Ривер Плейт
|2:0
|Депортиво Тачира
|Кубок Либертадорес, 6 тур
|25.05.2024
|Был в запасе
|Архентинос Хуниорс
|1:0
|Ривер Плейт
|Аргентина. Примера, 3 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч