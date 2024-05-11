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Матиас Сеговия
Статистика
Матиас Сеговия - статистика
Завершил карьеру
4 января 2003 (23)
#7 | Полузащитник
165 см
Парагвай
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига чемпионов АФК Элит 2024/2025
ОАЭ. Про Лига 2024/2025
Бельгия. Про-Лига 2023/2024
Бразилия. Серия А 2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
РВДМ Брюссель
5
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Эйпен
1 : 0
11.05.2024
РВДМ Брюссель
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
РВДМ Брюссель
1 : 3
04.05.2024
Шарлеруа
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
РВДМ Брюссель
0 : 1
28.04.2024
Кортрейк
57' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Кортрейк
2 : 4
21.04.2024
РВДМ Брюссель
65' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
РВДМ Брюссель
3 : 1
13.04.2024
Эйпен
74' - 90'
83'
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Шарлеруа
0 : 0
06.04.2024
РВДМ Брюссель
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Серкль Брюгге
3 : 0
17.03.2024
РВДМ Брюссель
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
РВДМ Брюссель
0 : 3
09.03.2024
Андерлехт
69' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Кортрейк
3 : 2
03.03.2024
РВДМ Брюссель
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
РВДМ Брюссель
1 : 1
24.02.2024
Оуд-Хеверли
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
Генк
3 : 1
17.02.2024
РВДМ Брюссель
Был в запасе
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