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    Артем Литвяков - статистика

    #55 | Защитник
    Имя Артем
    Фамилия Литвяков
    Команда Динамо-Брест
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 октября 1996 (27 лет)
    Рост 190
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо-Брест 21 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.12.2023 1' -90' Динамо-Брест (Брест) 3:2 Белшина (Бобруйск)
    26.11.2023 66' -90' Сморгонь (Сморгонь) 3:1 Динамо-Брест (Брест)
    06.11.2023 1' -90' Динамо-Брест (Брест) 1:3 Динамо (Минск)
    29.10.2023 78' -90' Минск (Минск) 0:1 Динамо-Брест (Брест)
    22.10.2023 Был в запасе Динамо-Брест (Брест) 0:2 Энергетик-БГУ (Минск)
    16.09.2023 36' -90' Динамо-Брест (Брест) 2:2 Нафтан (Новополоцк)
    03.09.2023 62' -90' БАТЭ (Борисов) 4:0 Динамо-Брест (Брест)
    26.08.2023 59' -90' Динамо-Брест (Брест) 2:1 Слуцк (Слуцк)
    20.08.2023 1' -90' Славия-Мозырь (Мозырь) 0:1 Динамо-Брест (Брест)
    06.08.2023 1' -90' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 1:2 Динамо-Брест (Брест)
    08.07.2023 1' -90' Белшина (Бобруйск) 1:0 Динамо-Брест (Брест)
    02.07.2023 1' -90' Динамо-Брест (Брест) 2:1 Сморгонь (Сморгонь)
    30'
    09.06.2023 1' -90' Динамо (Минск) 4:1 Динамо-Брест (Брест)
    20'
    02.06.2023 1' -90' Динамо-Брест (Брест) 1:0 Минск (Минск)
    27.05.2023 1' -90' Энергетик-БГУ (Минск) 1:0 Динамо-Брест (Брест)
    21.05.2023 1' -90' Динамо-Брест (Брест) 3:3 Гомель (Гомель)
    30.04.2023 1' -90' Нафтан (Новополоцк) 0:3 Динамо-Брест (Брест)
    23.04.2023 1' -67' Динамо-Брест (Брест) 1:2 БАТЭ (Борисов)
    56'
    15.04.2023 1' -90' Слуцк (Слуцк) 2:0 Динамо-Брест (Брест)
    09.04.2023 1' -90' Динамо-Брест (Брест) 0:1 Славия-Мозырь (Мозырь)
    68'
    01.04.2023 1' -90' Ислочь (Минский район) 3:0 Динамо-Брест (Брест)
    18.03.2023 1' -90' Динамо-Брест (Брест) 0:1 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
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