Артем Литвяков - статистика
#55 | Защитник
|Имя
|Артем
|Фамилия
|Литвяков
|Команда
|Динамо-Брест
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 октября 1996 (27 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Артем
|Фамилия
|Литвяков
|Команда
|Динамо-Брест
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 октября 1996 (27 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо-Брест
|21
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.12.2023
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|3:2
|Белшина (Бобруйск)
|26.11.2023
|66' -90'
|Сморгонь (Сморгонь)
|3:1
|Динамо-Брест (Брест)
|06.11.2023
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:3
|Динамо (Минск)
|29.10.2023
|78' -90'
|Минск (Минск)
|0:1
|Динамо-Брест (Брест)
|22.10.2023
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|0:2
|Энергетик-БГУ (Минск)
|16.09.2023
|36' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|2:2
|Нафтан (Новополоцк)
|03.09.2023
|62' -90'
|БАТЭ (Борисов)
|4:0
|Динамо-Брест (Брест)
|26.08.2023
|59' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|2:1
|Слуцк (Слуцк)
|20.08.2023
|1' -90'
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|0:1
|Динамо-Брест (Брест)
|06.08.2023
|1' -90'
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|1:2
|Динамо-Брест (Брест)
|08.07.2023
|1' -90'
|Белшина (Бобруйск)
|1:0
|Динамо-Брест (Брест)
|02.07.2023
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|2:1
|Сморгонь (Сморгонь)
|30'
|09.06.2023
|1' -90'
|Динамо (Минск)
|4:1
|Динамо-Брест (Брест)
|20'
|02.06.2023
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:0
|Минск (Минск)
|27.05.2023
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:0
|Динамо-Брест (Брест)
|21.05.2023
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|3:3
|Гомель (Гомель)
|30.04.2023
|1' -90'
|Нафтан (Новополоцк)
|0:3
|Динамо-Брест (Брест)
|23.04.2023
|1' -67'
|Динамо-Брест (Брест)
|1:2
|БАТЭ (Борисов)
|56'
|15.04.2023
|1' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|2:0
|Динамо-Брест (Брест)
|09.04.2023
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|0:1
|Славия-Мозырь (Мозырь)
|68'
|01.04.2023
|1' -90'
|Ислочь (Минский район)
|3:0
|Динамо-Брест (Брест)
|18.03.2023
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|0:1
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)