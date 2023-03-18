Артем Шкурдюк - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Артем
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Шкурдюк
|Команда
|Гомель
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 августа 1998 (25 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Артем
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Шкурдюк
|Команда
|Гомель
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 августа 1998 (25 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гомель
|8
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.12.2023
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|4:3
|Слуцк (Слуцк)
|03.06.2023
|1' -6'
|Гомель (Гомель)
|2:0
|Белшина (Бобруйск)
|26.05.2023
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|2:0
|Сморгонь (Сморгонь)
|51'
|21.05.2023
|1' -90'
|Динамо-Брест (Брест)
|3:3
|Гомель (Гомель)
|13.05.2023
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|0:4
|Динамо (Минск)
|06.05.2023
|1' -61'
|Минск (Минск)
|2:2
|Гомель (Гомель)
|30.04.2023
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|1:0
|Энергетик-БГУ (Минск)
|15.04.2023
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|1:1
|Гомель (Гомель)
|09.04.2023
|1' -90'
|Гомель (Гомель)
|3:3
|Неман (Гродно)
|26'
|18.03.2023
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|0:2
|БАТЭ (Борисов)