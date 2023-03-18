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    Артем Шкурдюк - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Артем
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Шкурдюк
    Команда Гомель
    Состав Основной
    Родной город Минск
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 августа 1998 (25 лет)
    Рост 186
    Статистика по турнирам
    Россия
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