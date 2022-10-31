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    Густав Груббе - статистика

    #14 | Защитник
    Имя Густав
    Фамилия Груббе
    Команда Оденсе
    Состав Основной
    Родной город Оденсе
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 января 2003 (20 лет)
    Рост 181
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.04.2023 1' - 59' Ольборг 2:3 Оденсе Дания. Суперлига, 2 тур
    31.03.2023 1' - 90' Оденсе 1:3 Мидтьюлланд Дания. Суперлига, 1 тур
    19.03.2023 1' - 68' Орхус 1:0 Оденсе Дания. Суперлига, 22 тур
    63'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Оденсе 16 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.04.2023 1' -59' Ольборг (Ольборг) 2:3 Оденсе (Оденсе)
    31.03.2023 1' -90' Оденсе (Оденсе) 1:3 Мидтьюлланд (Хернинг)
    19.03.2023 1' -68' Орхус (Орхус) 1:0 Оденсе (Оденсе)
    63'
    10.03.2023 1' -90' Оденсе (Оденсе) 2:1 Ольборг (Ольборг)
    05.03.2023 1' -90' Копенгаген (Копенгаген) 7:0 Оденсе (Оденсе)
    24.02.2023 1' -90' Нордшелланд (Фарум) 4:2 Оденсе (Оденсе)
    19.02.2023 1' -90' Оденсе (Оденсе) 0:0 Рандерс (Рандерс)
    13.11.2022 1' -90' Хорсенс (Хорсенс) 3:3 Оденсе (Оденсе)
    06.11.2022 1' -90' Оденсе (Оденсе) 1:1 Брондбю (Бреннбю)
    31.10.2022 1' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 1:2 Оденсе (Оденсе)
    21.10.2022 1' -90' Оденсе (Оденсе) 3:1 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    16.10.2022 1' -90' Виборг (Виборг) 0:0 Оденсе (Оденсе)
    09.10.2022 1' -90' Оденсе (Оденсе) 1:1 Силькеборг (Силькеборг)
    30.09.2022 1' -85' Ольборг (Ольборг) 1:1 Оденсе (Оденсе)
    18.09.2022 1' -52' Люнгбю (Конгес Люнгбю) 0:2 Оденсе (Оденсе)
    10.09.2022 1' -90' Оденсе (Оденсе) 2:1 Копенгаген (Копенгаген)
    04.09.2022 Был в запасе Оденсе (Оденсе) 1:2 Виборг (Виборг)
    28.08.2022 Был в запасе Силькеборг (Силькеборг) 1:2 Оденсе (Оденсе)
    22.08.2022 Был в запасе Оденсе (Оденсе) 1:0 Хорсенс (Хорсенс)
    14.08.2022 Был в запасе Брондбю (Бреннбю) 2:0 Оденсе (Оденсе)
    07.08.2022 Был в запасе Оденсе (Оденсе) 1:2 Орхус (Орхус)
    29.07.2022 Был в запасе Оденсе (Оденсе) 1:5 Мидтьюлланд (Хернинг)
    24.07.2022 Был в запасе Рандерс (Рандерс) 2:2 Оденсе (Оденсе)
    18.07.2022 Был в запасе Оденсе (Оденсе) 0:2 Нордшелланд (Фарум)
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