Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Владислав Шубович - статистика

    #14 | Защитник
    Имя Владислав
    Отчество Вадимович
    Фамилия Шубович
    Команда Сморгонь
    Состав Основной
    Родной город Брест
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 мая 2000 (23 года)
    Рост 186
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сморгонь 15 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.11.2023 1' -90' Сморгонь (Сморгонь) 3:1 Динамо-Брест (Брест)
    11.11.2023 1' -90' Динамо (Минск) 7:0 Сморгонь (Сморгонь)
    05.11.2023 Был в запасе Сморгонь (Сморгонь) 0:0 Минск (Минск)
    27.10.2023 Был в запасе Энергетик-БГУ (Минск) 2:4 Сморгонь (Сморгонь)
    06.10.2023 Был в запасе Шахтер (Солигорск) 2:0 Сморгонь (Сморгонь)
    01.10.2023 Был в запасе Сморгонь (Сморгонь) 1:3 Неман (Гродно)
    24.09.2023 Был в запасе Нафтан (Новополоцк) 3:0 Сморгонь (Сморгонь)
    17.09.2023 1' -90' Сморгонь (Сморгонь) 1:2 БАТЭ (Борисов)
    03.09.2023 65' -90' Слуцк (Слуцк) 3:3 Сморгонь (Сморгонь)
    19.08.2023 1' -90' Ислочь (Минский район) 1:0 Сморгонь (Сморгонь)
    13.08.2023 1' -65' Сморгонь (Сморгонь) 1:1 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    05.08.2023 1' -90' Белшина (Бобруйск) 2:0 Сморгонь (Сморгонь)
    02.07.2023 1' -90' Динамо-Брест (Брест) 2:1 Сморгонь (Сморгонь)
    25.06.2023 1' -90' Сморгонь (Сморгонь) 3:1 Динамо (Минск)
    10.06.2023 1' -90' Минск (Минск) 2:1 Сморгонь (Сморгонь)
    03.06.2023 1' -90' Сморгонь (Сморгонь) 1:0 Энергетик-БГУ (Минск)
    26.05.2023 1' -90' Гомель (Гомель) 2:0 Сморгонь (Сморгонь)
    21.05.2023 1' -81' Сморгонь (Сморгонь) 1:3 Шахтер (Солигорск)
    6' 59'
    14.05.2023 Был в запасе Неман (Гродно) 3:1 Сморгонь (Сморгонь)
    21.04.2023 1' -90' Сморгонь (Сморгонь) 3:2 Слуцк (Слуцк)
    01.04.2023 1' -69' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 2:1 Сморгонь (Сморгонь)
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+