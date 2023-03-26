Иван Котельников - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Иван
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Котельников
|Команда
|Велес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|178
|Имя
|Иван
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Котельников
|Команда
|Велес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Велес
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.05.2023
|Был в запасе
|Велес (Москва)
|1:2
|Акрон (Тольятти)
|13.05.2023
|90' -90'
|Велес (Москва)
|1:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|06.05.2023
|1' -55'
|Арсенал (Тула)
|1:1
|Велес (Москва)
|29.04.2023
|76' -90'
|Велес (Москва)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|15.04.2023
|78' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|0:2
|Велес (Москва)
|08.04.2023
|Был в запасе
|Велес (Москва)
|1:2
|Алания (Владикавказ)
|26.03.2023
|87' -90'
|Велес (Москва)
|0:0
|Волга (Ульяновск)