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    Иван Котельников - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Иван
    Отчество Валерьевич
    Фамилия Котельников
    Команда Велес
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 февраля 2002 (21 год)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Велес 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.05.2023 Был в запасе Велес (Москва) 1:2 Акрон (Тольятти)
    13.05.2023 90' -90' Велес (Москва) 1:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    06.05.2023 1' -55' Арсенал (Тула) 1:1 Велес (Москва)
    29.04.2023 76' -90' Велес (Москва) 1:1 Шинник (Ярославль)
    15.04.2023 78' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 0:2 Велес (Москва)
    08.04.2023 Был в запасе Велес (Москва) 1:2 Алания (Владикавказ)
    26.03.2023 87' -90' Велес (Москва) 0:0 Волга (Ульяновск)
    Россия
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