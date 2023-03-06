Гильерме - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Гильерме
|Фамилия
|Силва
|Команда
|Львов
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 июня 2001 (21 год)
|Рост
|192
|Имя
|Гильерме
|Фамилия
|Силва
|Команда
|Львов
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 июня 2001 (21 год)
|Рост
|192
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.04.2023
|Был в запасе
|Днепр-1
|5:2
|Львов
|Украина. Премьер-лига, 20 тур
|02.04.2023
|71' - 90'
|Львов
|0:2
|Динамо
|Украина. Премьер-лига, 19 тур
|18.03.2023
|1' - 46'
|Львов
|2:2
|Кривбасс
|Украина. Премьер-лига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Львов
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.04.2023
|Был в запасе
|Днепр-1 (Днепр)
|5:2
|Львов (Львов)
|02.04.2023
|71' -90'
|Львов (Львов)
|0:2
|Динамо (Киев)
|18.03.2023
|1' -46'
|Львов (Львов)
|2:2
|Кривбасс (Кривой Рог)
|11.03.2023
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|3:1
|Львов (Львов)
|06.03.2023
|1' -46'
|Львов (Львов)
|1:0
|Минай (Минай)