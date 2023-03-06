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    Гильерме - статистика

    #30 | Защитник
    Имя Гильерме
    Фамилия Силва
    Команда Львов
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 июня 2001 (21 год)
    Рост 192
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.04.2023 Был в запасе Днепр-1 5:2 Львов Украина. Премьер-лига, 20 тур
    02.04.2023 71' - 90' Львов 0:2 Динамо Украина. Премьер-лига, 19 тур
    18.03.2023 1' - 46' Львов 2:2 Кривбасс Украина. Премьер-лига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Львов 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.04.2023 Был в запасе Днепр-1 (Днепр) 5:2 Львов (Львов)
    02.04.2023 71' -90' Львов (Львов) 0:2 Динамо (Киев)
    18.03.2023 1' -46' Львов (Львов) 2:2 Кривбасс (Кривой Рог)
    11.03.2023 Был в запасе Заря (Луганск) 3:1 Львов (Львов)
    06.03.2023 1' -46' Львов (Львов) 1:0 Минай (Минай)
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