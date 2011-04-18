|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Факел
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.06.2011
|82' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:2
|Енисей (Красноярск)
|24.06.2011
|1' -46'
|Факел (Воронеж)
|0:3
|Сибирь (Новосибирск)
|17.06.2011
|46' -90'
|Торпедо Вл (Владимир)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|14.06.2011
|73' -90'
|3:1
|Факел (Воронеж)
|14.05.2011
|1' -37'
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Торпедо (Москва)
|07.05.2011
|68' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|04.05.2011
|71' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Факел (Воронеж)
|28.04.2011
|62' -90'
|0:0
|Факел (Воронеж)
|25.04.2011
|77' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|18.04.2011
|Был в запасе
|Факел (Воронеж)
|0:0
|Урал (Екатеринбург)