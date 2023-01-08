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    Сарантис Целебакис - статистика

    #85 | Нападающий
    Имя Сарантис
    Фамилия Целебакис
    Команда Волос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 ноября 2005 (17 лет)
    Рост 178
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 90' - 90' ПАС 0:1 Волос Греция. Суперлига, 25 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волос 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 90' -90' ПАС (Яннина) 0:1 Волос (Волос)
    06.02.2023 Был в запасе Левадиакос (Левадия) 0:3 Волос (Волос)
    16.01.2023 Был в запасе Ионикос (Никея) 0:1 Волос (Волос)
    08.01.2023 Был в запасе Волос (Волос) 0:4 Олимпиакос (Пирей)
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