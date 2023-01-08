Сарантис Целебакис - статистика
#85 | Нападающий
|Имя
|Сарантис
|Фамилия
|Целебакис
|Команда
|Волос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 ноября 2005 (17 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Сарантис
|Фамилия
|Целебакис
|Команда
|Волос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 ноября 2005 (17 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волос
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|90' -90'
|ПАС (Яннина)
|0:1
|Волос (Волос)
|06.02.2023
|Был в запасе
|Левадиакос (Левадия)
|0:3
|Волос (Волос)
|16.01.2023
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|0:1
|Волос (Волос)
|08.01.2023
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|0:4
|Олимпиакос (Пирей)