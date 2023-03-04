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    Матиас Перес - статистика

    #14 | Защитник
    Имя Матиас
    Фамилия Перес
    Команда Оренбург
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 сентября 1999 (23 года)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.04.2023 1' - 90' Оренбург 2:2 Ростов Россия. Премьер-лига, 22 тур
    02.04.2023 1' - 90' Крылья Советов 1:1 Оренбург Россия. Премьер-лига, 21 тур
    18.03.2023 1' - 90' Оренбург 2:0 Спартак Россия. Премьер-лига, 20 тур
    Статистика по турнирам
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