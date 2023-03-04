Матиас Перес - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Матиас
|Фамилия
|Перес
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 сентября 1999 (23 года)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Матиас
|Фамилия
|Перес
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 сентября 1999 (23 года)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.04.2023
|1' - 90'
|Оренбург
|2:2
|Ростов
|Россия. Премьер-лига, 22 тур
|02.04.2023
|1' - 90'
|Крылья Советов
|1:1
|Оренбург
|Россия. Премьер-лига, 21 тур
|18.03.2023
|1' - 90'
|Оренбург
|2:0
|Спартак
|Россия. Премьер-лига, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оренбург
|5
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.04.2023
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|2:2
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|02.04.2023
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:1
|Оренбург (Оренбург)
|18.03.2023
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|2:0
|Спартак (Москва)
|10.03.2023
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|0:4
|Оренбург (Оренбург)
|51'
|04.03.2023
|1' -90'
|Ахмат (Грозный)
|3:1
|Оренбург (Оренбург)