Вангелис Контояннис - статистика
#99 | Вратарь
|Имя
|Вангелис
|Фамилия
|Контояннис
|Команда
|Панетоликос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|9 января 2002 (21 год)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Вангелис
|Фамилия
|Контояннис
|Команда
|Панетоликос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|9 января 2002 (21 год)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|Был в запасе
|Панетоликос
|1:0
|Ионикос
|Греция. Суперлига, 23 тур
|13.02.2023
|1' - 90'
|Олимпиакос
|6:1
|Панетоликос
|Греция. Суперлига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Панетоликос
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2023
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|1:0
|Ионикос (Никея)
|13.02.2023
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|6:1
|Панетоликос (Агринио)
|05.02.2023
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:0
|Астерас (Триполис)
|28.01.2023
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|2:3
|Панетоликос (Агринио)
|04.01.2023
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|2:0
|Атромитос (Перистери)
|29.12.2022
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|1:0
|Панетоликос (Агринио)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|1:1
|Панетоликос (Агринио)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|0:0
|Панетоликос (Агринио)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|2:3
|Волос (Волос)