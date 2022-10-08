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    Вангелис Контояннис - статистика

    #99 | Вратарь
    Имя Вангелис
    Фамилия Контояннис
    Команда Панетоликос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 9 января 2002 (21 год)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.02.2023 Был в запасе Панетоликос 1:0 Ионикос Греция. Суперлига, 23 тур
    13.02.2023 1' - 90' Олимпиакос 6:1 Панетоликос Греция. Суперлига, 22 тур
    Статистика по турнирам
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