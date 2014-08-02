|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов (мол)
|9
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.10.2014
|1' -46'
|Амкар (мол) (Пермь)
|4:1
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|28.09.2014
|1' -68'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|48'
|20.09.2014
|1' -83'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|13.09.2014
|1' -90'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|3:2
|Рубин (мол) (Казань)
|30.08.2014
|1' -90'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|1:0
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|23.08.2014
|1' -62'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Мордовия (мол) (Саранск)
|16.08.2014
|1' -88'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|07.08.2014
|1' -66'
|Академия Кубань (Краснодар)
|0:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|02.08.2014
|1' -76'
|Динамо (мол) (Москва)
|3:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)