Себастьян Младен - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Себастьян
|Фамилия
|Младен
|Команда
|Панетоликос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 декабря 1991 (32 года)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Себастьян
|Фамилия
|Младен
|Команда
|Панетоликос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 декабря 1991 (32 года)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|1' - 90'
|Панетоликос
|1:0
|Атромитос
|Греция. Суперлига, 22 тур
|23'
|03.02.2024
|1' - 90'
|Волос
|1:1
|Панетоликос
|Греция. Суперлига, 21 тур
|89'
|14.01.2024
|1' - 90'
|Панетоликос
|0:4
|Арис
|Греция. Суперлига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Панетоликос
|15
|0
|0
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2024
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|1:0
|Атромитос (Перистери)
|23'
|03.02.2024
|1' -90'
|Волос (Волос)
|1:1
|Панетоликос (Агринио)
|89'
|14.01.2024
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:4
|Арис (Салоники)
|07.01.2024
|1' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|2:1
|Панетоликос (Агринио)
|90'
|04.01.2024
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|3:2
|Пансерраикос (Серрес)
|49'
|21.12.2023
|1' -70'
|ПАС (Яннина)
|0:0
|Панетоликос (Агринио)
|18.12.2023
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|2:2
|АЕК (Афины)
|02.12.2023
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|2:0
|Кифисиас (Киффисиа)
|25.11.2023
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|3:1
|Панетоликос (Агринио)
|12.11.2023
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|2:1
|Панетоликос (Агринио)
|05.11.2023
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:1
|Астерас (Триполис)
|47'
|28.10.2023
|1' -90'
|Атромитос (Перистери)
|3:1
|Панетоликос (Агринио)
|21.10.2023
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|2:0
|Волос (Волос)
|08.10.2023
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|3:0
|Панетоликос (Агринио)
|84'
|01.10.2023
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:0
|Панетоликос (Агринио)
|27.09.2023
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|1:1
|ОФИ (Ираклион)
|02.09.2023
|1' -46'
|Пансерраикос (Серрес)
|1:1
|Панетоликос (Агринио)