Дмитрий Касимов - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Касимов
|Команда
|Минай
|Состав
|Основной
|Родной город
|Днепропетровск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 августа 1999 (23 года)
|Рост
|178
|Имя
|Дмитрий
|Фамилия
|Касимов
|Команда
|Минай
|Состав
|Основной
|Родной город
|Днепропетровск
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 августа 1999 (23 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Минай
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.11.2022
|90' -90'
|Минай (Минай)
|1:0
|Металлист (Харьков)
|14.11.2022
|Был в запасе
|Рух (Львов)
|1:1
|Минай (Минай)
|06.11.2022
|83' -90'
|Днепр-1 (Днепр)
|3:1
|Минай (Минай)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|2:0
|Минай (Минай)
|14.10.2022
|Был в запасе
|Минай (Минай)
|1:1
|Верес (Ривне)
|09.10.2022
|62' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:0
|Минай (Минай)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Минай (Минай)
|0:1
|Динамо (Киев)
|25.09.2022
|Был в запасе
|Минай (Минай)
|0:1
|Львов (Львов)
|12.09.2022
|Был в запасе
|Ингулец (Петрово)
|1:2
|Минай (Минай)
|05.09.2022
|Был в запасе
|Минай (Минай)
|1:1
|Колос (Ковалевка)