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    Дмитрий Касимов - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Дмитрий
    Фамилия Касимов
    Команда Минай
    Состав Основной
    Родной город Днепропетровск
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 августа 1999 (23 года)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Минай 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.11.2022 90' -90' Минай (Минай) 1:0 Металлист (Харьков)
    14.11.2022 Был в запасе Рух (Львов) 1:1 Минай (Минай)
    06.11.2022 83' -90' Днепр-1 (Днепр) 3:1 Минай (Минай)
    29.10.2022 Был в запасе Ворскла (Полтава) 2:0 Минай (Минай)
    14.10.2022 Был в запасе Минай (Минай) 1:1 Верес (Ривне)
    09.10.2022 62' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 0:0 Минай (Минай)
    02.10.2022 Был в запасе Минай (Минай) 0:1 Динамо (Киев)
    25.09.2022 Был в запасе Минай (Минай) 0:1 Львов (Львов)
    12.09.2022 Был в запасе Ингулец (Петрово) 1:2 Минай (Минай)
    05.09.2022 Был в запасе Минай (Минай) 1:1 Колос (Ковалевка)
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