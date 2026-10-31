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Вторая Лига Б группа 2
Команды
Космос
Дмитрий Пивунчиков
Статистика
Дмитрий Пивунчиков - статистика
Космос
14 ноября 2003 (22), Москва
#72 | Вратарь
194 см
Россия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Звезда
1 : 2
31.10.2026
Космос
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
1' - 90'
Статистика по турнирам
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2026
Россия. Вторая лига. Группа 3 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Космос
21
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Звезда
1 : 2
31.10.2026
Космос
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Космос
2 : 0
25.10.2026
Торпедо Вл
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Балтика-2
1 : 2
04.10.2026
Космос
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Космос
3 : 0
27.09.2026
Енисей-М
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Чертаново
4 : 2
21.09.2026
Космос
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Космос
0 : 2
06.09.2026
Динамо СПб
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
Череповец
1 : 2
30.08.2026
Космос
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Космос
1 : 0
23.08.2026
Спартак-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 19 тур
Тверь
1 : 0
16.08.2026
Космос
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
Космос
1 : 0
08.08.2026
Искра
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Муром
3 : 1
02.08.2026
Космос
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Космос
2 : 1
26.07.2026
Луки-Энергия
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Космос
2 : 0
28.06.2026
Иркутск
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Динамо Вг
2 : 4
21.06.2026
Космос
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Космос
1 : 2
14.06.2026
Балтика-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Енисей-М
1 : 2
07.06.2026
Космос
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Космос
0 : 3
31.05.2026
Чертаново
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Динамо СПб
2 : 0
17.05.2026
Космос
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Космос
1 : 3
11.05.2026
Череповец
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
Космос
0 : 2
26.04.2026
Тверь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
Космос
0 : 1
12.04.2026
Муром
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
Луки-Энергия
1 : 1
05.04.2026
Космос
1' - 90'
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