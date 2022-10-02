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    Мальте Кийлерих - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Мальте
    Фамилия Кийлерих
    Команда Хорсенс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 октября 1995 (27 лет)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 450
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 1' - 90' Орхус 2:0 Хорсенс Дания. Суперлига, 20 тур
    26.02.2023 1' - 90' Хорсенс 0:3 Виборг Дания. Суперлига, 19 тур
    19.02.2023 1' - 90' Брондбю 5:2 Хорсенс Дания. Суперлига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хорсенс 20 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.03.2023 1' -90' Орхус (Орхус) 2:0 Хорсенс (Хорсенс)
    26.02.2023 1' -90' Хорсенс (Хорсенс) 0:3 Виборг (Виборг)
    19.02.2023 1' -90' Брондбю (Бреннбю) 5:2 Хорсенс (Хорсенс)
    13.11.2022 1' -90' Хорсенс (Хорсенс) 3:3 Оденсе (Оденсе)
    04.11.2022 1' -90' Хорсенс (Хорсенс) 5:1 Рандерс (Рандерс)
    28.10.2022 1' -69' Нордшелланд (Фарум) 2:0 Хорсенс (Хорсенс)
    48'
    23.10.2022 1' -90' Хорсенс (Хорсенс) 3:2 Силькеборг (Силькеборг)
    16.10.2022 1' -90' Мидтьюлланд (Хернинг) 2:1 Хорсенс (Хорсенс)
    10.10.2022 1' -90' Хорсенс (Хорсенс) 0:0 Ольборг (Ольборг)
    43'
    02.10.2022 1' -90' Силькеборг (Силькеборг) 2:1 Хорсенс (Хорсенс)
    16.09.2022 1' -90' Хорсенс (Хорсенс) 1:0 Нордшелланд (Фарум)
    12.09.2022 1' -90' Виборг (Виборг) 2:1 Хорсенс (Хорсенс)
    04.09.2022 1' -90' Хорсенс (Хорсенс) 0:2 Брондбю (Бреннбю)
    26.08.2022 1' -90' Хорсенс (Хорсенс) 2:1 Орхус (Орхус)
    22.08.2022 1' -90' Оденсе (Оденсе) 1:0 Хорсенс (Хорсенс)
    12.08.2022 1' -90' Хорсенс (Хорсенс) 3:3 Мидтьюлланд (Хернинг)
    05.08.2022 1' -90' Рандерс (Рандерс) 1:0 Хорсенс (Хорсенс)
    31.07.2022 1' -90' Ольборг (Ольборг) 0:0 Хорсенс (Хорсенс)
    25.07.2022 1' -90' Хорсенс (Хорсенс) 1:0 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    28'
    17.07.2022 1' -90' Копенгаген (Копенгаген) 0:1 Хорсенс (Хорсенс)
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