Зоран Йосипович - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Зоран
|Фамилия
|Йосипович
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 августа 1995 (27 лет)
|Рост
|191
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Зоран
|Фамилия
|Йосипович
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 августа 1995 (27 лет)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|8
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|1:3
|Динамо (Минск)
|57'
|06.11.2022
|46' -90'
|Динамо (Минск)
|2:0
|Неман (Гродно)
|63'
|02.11.2022
|79' -90'
|Динамо (Минск)
|1:4
|Энергетик-БГУ (Минск)
|80'
|29.10.2022
|79' -90'
|Ислочь (Минский район)
|2:2
|Динамо (Минск)
|23.10.2022
|1' -65'
|Динамо (Минск)
|0:0
|Динамо-Брест (Брест)
|19.10.2022
|76' -90'
|Слуцк (Слуцк)
|0:5
|Динамо (Минск)
|14.10.2022
|Был в запасе
|Динамо (Минск)
|2:2
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|01.10.2022
|77' -90'
|Динамо (Минск)
|1:0
|Шахтер (Солигорск)
|16.09.2022
|68' -90'
|Динамо (Минск)
|3:0
|Гомель (Гомель)