Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо Мн - СКА-1938
Динамо Мн - СКА-1938: обзор матча 02 ноября 2022
Динамо Мн
02.11.2022, среда, 15:00
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
1 : 4
Завершен
СКА-1938
22'
Д. Бакич
9'
А. Лаврик
70'
Б. Абдихоликов (П)
72'
И. Грищенко
84'
Б. Абдихоликов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мн - СКА-1938
90'
+2
Замена
А. Бакаев
️️️️
Б. Абдихоликов
85'
Желтая карточка
Б. Абдихоликов
84'
ГОЛ! 1:4!
Б. Абдихоликов
Пас отдал
А. Лаврик
Желтая карточка
З. Йосипович
80'
Замена
В. Ложкин
️️️️
А. Концевой
79'
Замена
️️️️
Р. Бегунов
79'
77'
Замена
Д. Чуль
️️️️
Р. Папарига
74'
Вторая желтая
А. Хусанов
72'
ГОЛ! 1:3!
И. Грищенко
70'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Б. Абдихоликов
Желтая карточка
И. Бахар
68'
66'
Желтая карточка
А. Хусанов
60'
Желтая карточка
И. Лукашевич
46'
Замена
И. Грищенко
️️️️
А. Рылач
44'
Желтая карточка
О. Плиев
ГОЛ! 1:1!
Д. Бакич
22'
18'
Желтая карточка
А. Лаврик
9'
ГОЛ! 0:1!
А. Лаврик
Пас отдал
Р. Папарига
Желтая карточка
Р. Бегунов
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
1
Егор Хаткевич
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
7
Артем Быков
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
3
Игор Габриэл
ЦФ
80
Артем Концевой
ЦФ
7
Душан Бакич
ЦФ
11
Зоран Йосипович
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
СКА-1938
1
Артем Макавчик
ВР
14
Павел Пашевич
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
19
Даниил Силинский
ОП
7
Александр Свирепа
ОП
18
Олег Плиев
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
10
Роман Папарига
ЦФ
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
Главный тренер
Павел Родненок
Динамо Мн
13
Иван Шимакович
ВР
20
Александр Сачивко
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
8
Никита Демченко
АП
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
СКА-1938
13
Денис Селедцов
ВР
8
Заурбек Кокаев
ЦЗ
57
Алексей Савченко
ЦП
16
Алексей Семенов
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
7
Амирбек Бакаев
ЦФ
33
Константин Малицкий
ЦФ
9
Илья Грищенко
ЦФ
20
Данила Чуль
ЦФ
4-2-4
1
Хаткевич
99
Ориньо
5
Калинин
3
Швецов
67
Бегунов
7
Быков
17
Бахар
3
Габриэл
11
Йосипович
7
Бакич
80
Концевой
4-2-1-1-2
1
Макавчик
14
Лукашевич
45
Хусанов
55
Лаврик
14
Пашевич
19
Силинский
7
Свирепа
18
Плиев
2
Рылач
45
Абдихоликов
10
Папарига
80
Концевой
25
Ложкин
25
Ложкин
80
Концевой
45
Абдихоликов
7
Бакаев
7
Бакаев
45
Абдихоликов
2
Рылач
9
Грищенко
9
Грищенко
2
Рылач
10
Папарига
20
Чуль
20
Чуль
10
Папарига
Остались в запасе
Динамо Мн
СКА-1938
13
Иван Шимакович
ВР
20
Александр Сачивко
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
8
Никита Демченко
АП
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
13
Денис Селедцов
ВР
8
Заурбек Кокаев
ЦЗ
57
Алексей Савченко
ЦП
16
Алексей Семенов
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
33
Константин Малицкий
ЦФ
Главный тренер
Павел Родненок
Остались в запасе
13
Иван Шимакович
ВР
20
Александр Сачивко
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
8
Никита Демченко
АП
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
Остались в запасе
13
Денис Селедцов
ВР
8
Заурбек Кокаев
ЦЗ
57
Алексей Савченко
ЦП
16
Алексей Семенов
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
33
Константин Малицкий
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Павел Родненок
Статистика матча Динамо Мн - СКА-1938
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Информация о матче
Стадион:
Динамо
Новости команд
Все
Динамо Мн
СКА-1938
«Динамо Мн» – «Минск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Динамо Минск» и «Минска» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Витебск» – «Динамо Мн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «Витебска» и «Динамо Минск» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Динамо Минск» – «Неман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Динамо Мн» – «Минск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Динамо Минск» и «Минска» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Витебск» – «Динамо Мн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «Витебска» и «Динамо Минск» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Динамо Минск» – «Неман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Московский клуб расстался с хавбеком из Беларуси
16 июня
1
«Торпедо» рассталось с 9-м игроком за зиму
13 февраля
Экс-тренер Хусанова выделил сильнейшее качество Абдукодира
2025.01.28 13:00
Экс-тренер Хусанова отреагировал на неудачный дебют игрока в «Манчестер Сити»
2025.01.28 08:51
Тренер «Энергетика-БГУ» прокомментировал трансфер Хусанова в «Манчестер Сити»
2025.01.28 08:03
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+