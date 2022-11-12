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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
СКА-1938 - Динамо Мн
СКА-1938 - Динамо Мн: обзор матча 12 ноября 2022
СКА-1938
12.11.2022, суббота, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
1 : 3
Завершен
Динамо Мн
80'
А. Лаврик
46'
С. Кисляк
57'
З. Йосипович
62'
И. Бахар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол СКА-1938 - Динамо Мн
90'
Замена
Д. Латыхов
️️️️
З. Йосипович
ГОЛ! 1:3!
А. Лаврик
80'
62'
ГОЛ! 0:3!
И. Бахар
57'
ГОЛ! 0:2!
З. Йосипович
46'
ГОЛ! 0:1!
С. Кисляк
Желтая карточка
Д. Силинский
41'
Желтая карточка
Я. Макушинский
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-1938
1
Артем Макавчик
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
7
Александр Свирепа
ОП
19
Даниил Силинский
ОП
18
Олег Плиев
ЦП
10
Роман Папарига
ЦФ
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
Главный тренер
Павел Родненок
Динамо Мн
1
Егор Хаткевич
ВР
3
Максим Швецов
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
5
Владислав Калинин
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
80
Артем Концевой
ЦФ
11
Зоран Йосипович
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
СКА-1938
13
Денис Селедцов
ВР
57
Алексей Савченко
ЦП
6
Иван Агеев
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
16
Алексей Семенов
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
2
Андрей Рылач
ПВ
20
Данила Чуль
ЦФ
7
Амирбек Бакаев
ЦФ
9
Илья Грищенко
ЦФ
Динамо Мн
13
Иван Шимакович
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
3
Игор Габриэл
ЦЗ
29
Иван Ховалко
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
71
Максим Шевченко
ЦП
8
Никита Демченко
АП
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
3-4-1-2
1
Макавчик
14
Лукашевич
55
Лаврик
14
Пашевич
24
Макушинский
7
Свирепа
19
Силинский
45
Хусанов
18
Плиев
45
Абдихоликов
10
Папарига
3-1-4-2
1
Хаткевич
3
Швецов
20
Сачивко
5
Калинин
15
Кисляк
7
Быков
19
Гречихо
17
Бахар
24
Вакулич
11
Йосипович
80
Концевой
11
Йосипович
8
Латыхов
8
Латыхов
11
Йосипович
Остались в запасе
СКА-1938
Динамо Мн
2
Андрей Рылач
ПВ
13
Денис Селедцов
ВР
57
Алексей Савченко
ЦП
6
Иван Агеев
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
16
Алексей Семенов
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
20
Данила Чуль
ЦФ
7
Амирбек Бакаев
ЦФ
9
Илья Грищенко
ЦФ
Главный тренер
Павел Родненок
47
Михаил Козлов
ОП
13
Иван Шимакович
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
3
Игор Габриэл
ЦЗ
29
Иван Ховалко
ЦЗ
71
Максим Шевченко
ЦП
8
Никита Демченко
АП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
2
Андрей Рылач
ПВ
13
Денис Селедцов
ВР
57
Алексей Савченко
ЦП
6
Иван Агеев
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
16
Алексей Семенов
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
20
Данила Чуль
ЦФ
7
Амирбек Бакаев
ЦФ
9
Илья Грищенко
ЦФ
Остались в запасе
47
Михаил Козлов
ОП
13
Иван Шимакович
ВР
99
Ориньо
ЛЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
3
Игор Габриэл
ЦЗ
29
Иван Ховалко
ЦЗ
71
Максим Шевченко
ЦП
8
Никита Демченко
АП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Павел Родненок
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча СКА-1938 - Динамо Мн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Информация о матче
Стадион:
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