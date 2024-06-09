Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Денис Сабусов - статистика

Текстильщик
11 января 2002 (24)
#8 | Полузащитник
176 см
Россия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спартак К
13
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Спартак К
0 : 1
09.06.2024
Химик
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 17 тур
Машук-КМВ
0 : 2
02.06.2024
Спартак К
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 4 тур
Калуга
2 : 1
29.05.2024
Спартак К
1' - 63'
33'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 16 тур
Спартак К
0 : 0
25.05.2024
Текстильщик
1' - 64'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
Торпедо Миасс
0 : 3
19.05.2024
Спартак К
1' - 74'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
Спартак К
1 : 1
15.05.2024
Динамо Бр
70' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 13 тур
Волга
0 : 1
11.05.2024
Спартак К
1' - 58'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 12 тур
Спартак К
5 : 2
04.05.2024
Калуга
1' - 69'
61'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 11 тур
Спартак К
0 : 0
28.04.2024
Авангард
86' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 10 тур
Иртыш
0 : 0
24.04.2024
Спартак К
1' - 46'
34'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 9 тур
Спартак К
1 : 0
20.04.2024
Машук-КМВ
69' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 8 тур
Текстильщик
1 : 1
13.04.2024
Спартак К
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 7 тур
Спартак К
1 : 0
07.04.2024
Торпедо Миасс
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 6 тур
Динамо Бр
0 : 3
03.04.2024
Спартак К
81' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 5 тур
Спартак К
0 : 2
30.03.2024
Волга
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 3 тур
Авангард
0 : 2
18.03.2024
Спартак К
1' - 59'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 2 тур
Спартак К
1 : 0
09.03.2024
Иртыш
Был в запасе
Главные новости
Широков – об избиении арбитра: «Я не собираюсь ни перед кем извиняться»
19:24
Футболист сборной России назвал Рамзана Кадырова самым ценным человеком мира
19:08
1
«Честь ему и хвала»: Гурцкая выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
18:45
Реакция Быстрова на завершение карьеры Дзюбы
18:30
1
Бубнов назвал трeх футболистов сборной России, отвечающих за качество игры
18:21
2
Дивеев назвал самого противного нападающего, против которого играл
17:09
3
Раскрыт новый тренер «Родины»
16:48
7
Заявление FA по ситуации с «Манчестер Сити»
16:31
2
Выявлен легионер, который питался в России только сгущенкой
15:58
Раскрыт российский тренер, у которого в кармане всегда был пистолет
15:42
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+