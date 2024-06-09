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Расписание матчей
Вторая Лига А «Серебро»
Спартак К - Химик
Спартак К - Химик: обзор матча 09 июня 2024
Спартак К
09.06.2024, воскресенье, 15:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
0 : 1
Завершен
Химик
42'
Н. Абрамушкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак К - Химик
82'
Желтая карточка
И. Сергиенко
82'
Замена
Д. Котельников
️️️️
И. Сергиенко
78'
Желтая карточка
А. Сакович
77'
Замена
Л. Юферов
️️️️
А. Егурнев
Замена
Р. Вегеря
️️️️
И. Евлоев
75'
72'
Желтая карточка
А. Егурнев
60'
Замена
И. Анциферов
️️️️
Н. Лысенко
Замена
Д. Файзуллин
️️️️
А. Вязников
46'
46'
Замена
Д. Меренчуков
️️️️
М. Жумабеков
Замена
Н. Генчу
️️️️
А. Серасхов
46'
44'
Желтая карточка
Н. Лысенко
42'
ГОЛ! 0:1!
Н. Абрамушкин
Пас отдал
К. Щербаков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак К
15
Денис Терехов
ВР
18
Максим Игнатьев
ЛЗ
74
Александр Вязников
ЛЗ
4
Никита Супранович
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ПЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
8
Денис Сабусов
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
77
Ислам Евлоев
ЦФ
93
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Тункин
Химик
57
Никита Шулкин
ВР
3
Никита Лысенко
ЛЗ
10
Максим Жумабеков
ЛЗ
6
Александр Сакович
ЦЗ
5
Артем Широков
ЦЗ
7
Никита Абрамушкин
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
53
Александр Егурнев
ЛВ
11
Владимир Марков
ЦП
23
Алексей Сергиенко
ЦП
47
Иван Сергиенко
АП
Главный тренер
Сергей Передня
Спартак К
68
Михаил Гайдаш
ВР
5
Роман Вегеря
ЦЗ
44
Николай Генчу
ПЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
69
Кирилл Чурсин
ОП
11
Артем Котов
ЦП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
8
Михаил Земсков
ЦФ
Химик
13
Иван Сальников
ВР
77
Даниил Котельников
ЦП
88
Георгий Минаев
АП
24
Руслан Сайфулин
ПВ
21
Леонид Юферов
ЦФ
9
Илья Анциферов
ЦФ
10
Дмитрий Меренчуков
ЦФ
3-2-1-1-2
15
Терехов
18
Игнатьев
4
Супранович
3
Бугриев
74
Вязников
2
Серасхов
8
Сабусов
55
Саплинов
93
Маркин
77
Евлоев
3-2-2-2
57
Шулкин
6
Сакович
5
Широков
7
Абрамушкин
3
Щербаков
10
Жумабеков
11
Марков
23
Сергиенко
47
Сергиенко
53
Егурнев
74
Вязников
50
Файзуллин
50
Файзуллин
74
Вязников
2
Серасхов
44
Генчу
44
Генчу
2
Серасхов
77
Евлоев
5
Вегеря
5
Вегеря
77
Евлоев
47
Сергиенко
77
Котельников
77
Котельников
47
Сергиенко
53
Егурнев
21
Юферов
21
Юферов
53
Егурнев
3
Лысенко
9
Анциферов
9
Анциферов
3
Лысенко
10
Жумабеков
10
Меренчуков
10
Меренчуков
10
Жумабеков
Остались в запасе
Спартак К
Химик
8
Михаил Земсков
ЦФ
56
Виктор Демьянов
ОП
11
Артем Котов
ЦП
68
Михаил Гайдаш
ВР
69
Кирилл Чурсин
ОП
Главный тренер
Владимир Тункин
13
Иван Сальников
ВР
24
Руслан Сайфулин
ПВ
88
Георгий Минаев
АП
Главный тренер
Сергей Передня
Остались в запасе
8
Михаил Земсков
ЦФ
56
Виктор Демьянов
ОП
11
Артем Котов
ЦП
68
Михаил Гайдаш
ВР
69
Кирилл Чурсин
ОП
Остались в запасе
13
Иван Сальников
ВР
24
Руслан Сайфулин
ПВ
88
Георгий Минаев
АП
Главный тренер
Владимир Тункин
Главный тренер
Сергей Передня
Статистика матча Спартак К - Химик
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Спартак К
- : -
29.11.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Спартак К
2 : 3
03.11.2026
Волна
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Молдован
(Краснодар)
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