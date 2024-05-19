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Расписание матчей
Вторая Лига А «Серебро»
Торпедо Миасс - Спартак К
Торпедо Миасс - Спартак К: обзор матча 19 мая 2024
Торпедо Миасс
19.05.2024, воскресенье, 15:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 15 тур
0 : 3
Завершен
Спартак К
50'
А. Саплинов
58'
Д. Файзуллин
90+2'
Д. Файзуллин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо Миасс - Спартак К
90'
+2
ГОЛ! 0:3!
Д. Файзуллин
Пас отдал
Г. Киселев
Замена
А. Емельянов
️️️️
А. Амелин
84'
Замена
А. Давыденко
️️️️
В. Ульяновский
84'
82'
Замена
М. Земсков
️️️️
М. Маркин
81'
Замена
И. Кубышкин
️️️️
К. Чурсин
Замена
А. Тушин
️️️️
Д. Кузьмин
81'
Замена
Э. Рубчинский
️️️️
С. Черепанов
81'
Желтая карточка
Д. Кузьмин
79'
74'
Замена
А. Вязников
️️️️
Н. Генчу
74'
Замена
А. Серасхов
️️️️
Д. Сабусов
Замена
М. Аквазба
️️️️
Е. Станиславчук
59'
58'
ГОЛ! 0:2!
Д. Файзуллин
Пас отдал
Н. Генчу
50'
ГОЛ! 0:1!
А. Саплинов
Пас отдал
Д. Файзуллин
Желтая карточка
С. Черепанов
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо Миасс
1
Алексей Поляков
ВР
33
Валерий Федосюк
ЦЗ
5
Евгений Лопатько
ЦЗ
69
Семен Черепанов
ЦЗ
6
Егор Поздняков
ОП
74
Ефим Станиславчук
АП
22
Дмитрий Кузьмин
АП
6
Алексей Амелин
АП
7
Денис Замятин
ПВ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
21
Владимир Ульяновский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федоров
Спартак К
68
Михаил Гайдаш
ВР
18
Максим Игнатьев
ЛЗ
4
Никита Супранович
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ПЗ
44
Николай Генчу
ПЗ
69
Кирилл Чурсин
ОП
8
Денис Сабусов
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
93
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Тункин
Торпедо Миасс
16
Илья Игнатьев
ВР
27
Роман Ковалев
ВР
4
Антон Малышев
ЦЗ
3
Эдуард Рубчинский
ЦЗ
21
Александр Давыденко
ЛВ
13
Артем Тушин
ЦП
18
Михаил Гайдамак
ЦП
17
Марк Аквазба
АП
8
Алексей Емельянов
АП
Спартак К
15
Денис Терехов
ВР
74
Александр Вязников
ЛЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
11
Артем Котов
ЦП
77
Ислам Евлоев
ЦФ
8
Михаил Земсков
ЦФ
3-1-3-3
1
Поляков
33
Федосюк
5
Лопатько
69
Черепанов
6
Поздняков
22
Кузьмин
6
Амелин
7
Замятин
21
Ульяновский
9
Шпитальный
74
Станиславчук
3-3-1-2-1
68
Гайдаш
78
Киселев
4
Супранович
3
Бугриев
44
Генчу
69
Чурсин
18
Игнатьев
8
Сабусов
50
Файзуллин
55
Саплинов
93
Маркин
21
Ульяновский
21
Давыденко
21
Давыденко
21
Ульяновский
69
Черепанов
3
Рубчинский
3
Рубчинский
69
Черепанов
22
Кузьмин
13
Тушин
13
Тушин
22
Кузьмин
74
Станиславчук
17
Аквазба
17
Аквазба
74
Станиславчук
6
Амелин
8
Емельянов
8
Емельянов
6
Амелин
44
Генчу
74
Вязников
74
Вязников
44
Генчу
8
Сабусов
2
Серасхов
2
Серасхов
8
Сабусов
69
Чурсин
13
Кубышкин
13
Кубышкин
69
Чурсин
93
Маркин
8
Земсков
8
Земсков
93
Маркин
Остались в запасе
Торпедо Миасс
Спартак К
16
Илья Игнатьев
ВР
27
Роман Ковалев
ВР
4
Антон Малышев
ЦЗ
18
Михаил Гайдамак
ЦП
Главный тренер
Владимир Федоров
15
Денис Терехов
ВР
11
Артем Котов
ЦП
77
Ислам Евлоев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Тункин
Остались в запасе
16
Илья Игнатьев
ВР
27
Роман Ковалев
ВР
4
Антон Малышев
ЦЗ
18
Михаил Гайдамак
ЦП
Остались в запасе
15
Денис Терехов
ВР
11
Артем Котов
ЦП
77
Ислам Евлоев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федоров
Главный тренер
Владимир Тункин
Статистика матча Торпедо Миасс - Спартак К
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо-2
2 : 2
17.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Торпедо Миасс
1 : 0
10.10.2026
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Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Торпедо Миасс
3 : 1
13.09.2026
Иртыш
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Спартак К
- : -
29.11.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Спартак К
2 : 3
03.11.2026
Волна
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Артём Смолин
(Вологда)
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