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Расписание матчей
Вторая Лига А «Серебро»
Спартак К - Динамо Бр
Спартак К - Динамо Бр: обзор матча 15 мая 2024
Спартак К
15.05.2024, среда, 18:30
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 14 тур
1 : 1
Завершен
Динамо Бр
56'
Н. Супранович
34'
Д. Лопатин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак К - Динамо Бр
Замена
М. Земсков
️️️️
М. Маркин
84'
Замена
И. Кубышкин
️️️️
Р. Вегеря
84'
82'
Желтая карточка
А. Медведев
78'
Замена
В. Дрогунов
️️️️
Е. Сайгушев
72'
Замена
Д. Молчанов
️️️️
И. Турсунов
72'
Замена
П. Кудряшов
️️️️
Д. Котов
Замена
Д. Сабусов
️️️️
К. Чурсин
70'
Замена
А. Вязников
️️️️
А. Серасхов
64'
ГОЛ! 1:1!
Н. Супранович
Пас отдал
Р. Вегеря
56'
Желтая карточка
Н. Супранович
42'
34'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лопатин
Пас отдал
А. Медведев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак К
15
Денис Терехов
ВР
18
Максим Игнатьев
ЛЗ
4
Никита Супранович
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
5
Роман Вегеря
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
44
Николай Генчу
ПЗ
69
Кирилл Чурсин
ОП
55
Александр Саплинов
АП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
93
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Тункин
Динамо Бр
35
Ризван Ташаев
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
73
Артем Ямангулов
ЦЗ
88
Максим Новиков
ОП
8
Дмитрий Котов
ПВ
12
Артем Медведев
ПВ
8
Егор Сайгушев
ПВ
17
Даниил Лопатин
ЦФ
55
Игорь Турсунов
ЦФ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
Спартак К
68
Михаил Гайдаш
ВР
74
Александр Вязников
ЛЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
11
Артем Котов
ЦП
8
Денис Сабусов
ЦП
8
Иван Кудряшов
АП
8
Михаил Земсков
ЦФ
Динамо Бр
16
Данила Чувасов
ВР
10
Владислав Дрогунов
ЛЗ
25
Даниил Фомичев
ЛЗ
24
Лео Чаукин
ПЗ
9
Тимур Дудайти
ЦП
29
Павел Кудряшов
ПВ
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
3-3-2-1
15
Терехов
4
Супранович
3
Бугриев
5
Вегеря
18
Игнатьев
69
Чурсин
44
Генчу
55
Саплинов
50
Файзуллин
93
Маркин
3-1-3-3
35
Ташаев
26
Мустафин
32
Осипов
73
Ямангулов
88
Новиков
8
Сайгушев
12
Медведев
8
Котов
80
Купцов
55
Турсунов
17
Лопатин
93
Маркин
8
Земсков
8
Земсков
93
Маркин
2
Серасхов
74
Вязников
74
Вязников
2
Серасхов
5
Вегеря
13
Кубышкин
13
Кубышкин
5
Вегеря
69
Чурсин
8
Сабусов
8
Сабусов
69
Чурсин
55
Турсунов
18
Молчанов
18
Молчанов
55
Турсунов
8
Сайгушев
10
Дрогунов
10
Дрогунов
8
Сайгушев
8
Котов
29
Кудряшов
29
Кудряшов
8
Котов
Остались в запасе
Спартак К
Динамо Бр
68
Михаил Гайдаш
ВР
11
Артем Котов
ЦП
8
Иван Кудряшов
АП
Главный тренер
Владимир Тункин
16
Данила Чувасов
ВР
25
Даниил Фомичев
ЛЗ
24
Лео Чаукин
ПЗ
9
Тимур Дудайти
ЦП
Остались в запасе
68
Михаил Гайдаш
ВР
11
Артем Котов
ЦП
8
Иван Кудряшов
АП
Остались в запасе
16
Данила Чувасов
ВР
25
Даниил Фомичев
ЛЗ
24
Лео Чаукин
ПЗ
9
Тимур Дудайти
ЦП
Главный тренер
Владимир Тункин
Статистика матча Спартак К - Динамо Бр
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Спартак К
- : -
29.11.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Спартак К
2 : 3
03.11.2026
Волна
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Информация о матче
Главный судья:
Олег Снегирев
(Нижний Новгород)
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