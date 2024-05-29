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Расписание матчей
Вторая Лига А «Серебро»
Калуга - Спартак К
Калуга - Спартак К: обзор матча 29 мая 2024
Калуга
29.05.2024, среда, 16:00
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 4 тур
2 : 1
Завершен
Спартак К
38'
Д. Захаров
86'
А. Гуца
15'
М. Игнатьев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Калуга - Спартак К
Замена
М. Ставцев
️️️️
Д. Новиков
90'
Замена
Б. Рогочий
️️️️
Д. Каменщиков
90'
Замена
В. Карев
️️️️
И. Рапаков
90'
ГОЛ! 2:1!
А. Гуца
Пас отдал
И. Рапаков
86'
83'
Замена
И. Кубышкин
️️️️
А. Серасхов
77'
Замена
И. Евлоев
️️️️
М. Маркин
Замена
Д. Князев
️️️️
А. Голубцов
66'
Желтая карточка
И. Козлов
64'
63'
Замена
А. Вязников
️️️️
Д. Сабусов
58'
Желтая карточка
М. Маркин
53'
Желтая карточка
М. Игнатьев
Замена
Т. Абдрашитов
️️️️
Д. Захаров
52'
46'
Замена
Д. Файзуллин
️️️️
Н. Генчу
ГОЛ! 1:1!
Д. Захаров
Пас отдал
А. Гуца
38'
33'
Желтая карточка
Д. Сабусов
Желтая карточка
И. Клементьев
26'
17'
Желтая карточка
Г. Киселев
15'
ГОЛ! 0:1!
М. Игнатьев
7'
Желтая карточка
Н. Генчу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Калуга
23
Артем Герасимов
ВР
84
Артем Гуца
ЛЗ
26
Илья Клементьев
ЦЗ
29
Евгений Игнатович
ЦЗ
21
Иван Рапаков
ПЗ
6
Иван Козлов
ОП
28
Данил Новиков
АП
43
Александр Голубцов
АП
9
Дмитрий Захаров
ПВ
99
Данил Полях
ПВ
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Спартак К
68
Михаил Гайдаш
ВР
18
Максим Игнатьев
ЛЗ
4
Никита Супранович
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
78
Геннадий Киселев
ПЗ
44
Николай Генчу
ПЗ
69
Кирилл Чурсин
ОП
8
Денис Сабусов
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
93
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Тункин
Калуга
74
Павел Ковалёв
ВР
46
Владислав Васильев
ЦЗ
23
Богдан Рогочий
ЦЗ
20
Роберт Кортяев
ЛВ
18
Денис Романюк
ЛВ
11
Вадим Карев
ЛВ
8
Даниил Князев
ЦП
57
Максим Ставцев
ЦФ
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
Спартак К
15
Денис Терехов
ВР
74
Александр Вязников
ЛЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
11
Артем Котов
ЦП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
77
Ислам Евлоев
ЦФ
8
Михаил Земсков
ЦФ
4-1-3-2
23
Герасимов
84
Гуца
26
Клементьев
29
Игнатович
21
Рапаков
6
Козлов
28
Новиков
43
Голубцов
99
Полях
99
Каменщиков
9
Захаров
3-3-1-1-1
68
Гайдаш
78
Киселев
4
Супранович
3
Бугриев
44
Генчу
69
Чурсин
18
Игнатьев
8
Сабусов
55
Саплинов
93
Маркин
28
Новиков
57
Ставцев
57
Ставцев
28
Новиков
99
Каменщиков
23
Рогочий
23
Рогочий
99
Каменщиков
43
Голубцов
8
Князев
8
Князев
43
Голубцов
21
Рапаков
11
Карев
11
Карев
21
Рапаков
9
Захаров
41
Абдрашитов
41
Абдрашитов
9
Захаров
8
Сабусов
74
Вязников
74
Вязников
8
Сабусов
2
Серасхов
13
Кубышкин
13
Кубышкин
2
Серасхов
44
Генчу
50
Файзуллин
50
Файзуллин
44
Генчу
93
Маркин
77
Евлоев
77
Евлоев
93
Маркин
Остались в запасе
Калуга
Спартак К
74
Павел Ковалёв
ВР
46
Владислав Васильев
ЦЗ
20
Роберт Кортяев
ЛВ
18
Денис Романюк
ЛВ
Главный тренер
Михаил Белов
15
Денис Терехов
ВР
11
Артем Котов
ЦП
8
Михаил Земсков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Тункин
Остались в запасе
74
Павел Ковалёв
ВР
46
Владислав Васильев
ЦЗ
20
Роберт Кортяев
ЛВ
18
Денис Романюк
ЛВ
Остались в запасе
15
Денис Терехов
ВР
11
Артем Котов
ЦП
8
Михаил Земсков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Главный тренер
Владимир Тункин
Статистика матча Калуга - Спартак К
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Вл
2 : 1
08.11.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Спартак К
- : -
29.11.2026
Челябинск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Спартак К
2 : 3
03.11.2026
Волна
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сиденков
(Санкт-Петербург)
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