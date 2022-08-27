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    Заурбек Кокаев - статистика

    #8 | Защитник
    Имя Заурбек
    Отчество Батразович
    Фамилия Кокаев
    Команда Энергетик-БГУ
    Состав Основной
    Родной город Владикавказ
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 апреля 2000 (22 года)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
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