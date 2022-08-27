Заурбек Кокаев - статистика
#8 | Защитник
|Имя
|Заурбек
|Отчество
|Батразович
|Фамилия
|Кокаев
|Команда
|Энергетик-БГУ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Владикавказ
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 апреля 2000 (22 года)
|Рост
|187
|Имя
|Заурбек
|Отчество
|Батразович
|Фамилия
|Кокаев
|Команда
|Энергетик-БГУ
|Состав
|Основной
|Родной город
|Владикавказ
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 апреля 2000 (22 года)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Энергетик-БГУ
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2022
|Был в запасе
|Гомель (Гомель)
|1:2
|Энергетик-БГУ (Минск)
|02.11.2022
|Был в запасе
|Динамо (Минск)
|1:4
|Энергетик-БГУ (Минск)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:2
|БАТЭ (Борисов)
|19.10.2022
|Был в запасе
|Энергетик-БГУ (Минск)
|3:1
|Белшина (Бобруйск)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|0:0
|Энергетик-БГУ (Минск)
|16.09.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Солигорск)
|0:1
|Энергетик-БГУ (Минск)
|11.09.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|2:1
|Неман (Гродно)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Ислочь (Минский район)
|2:3
|Энергетик-БГУ (Минск)
|27.08.2022
|1' -90'
|Энергетик-БГУ (Минск)
|0:0
|Динамо-Брест (Брест)