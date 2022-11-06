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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Гомель - СКА-1938
Гомель - СКА-1938: обзор матча 06 ноября 2022
Гомель
06.11.2022, воскресенье, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
1 : 2
Завершен
СКА-1938
18'
К. Ермакович
5'
И. Грищенко
75'
Б. Абдихоликов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гомель - СКА-1938
Замена
А. Ануфриев
️️️️
Д. Козловский
79'
76'
Замена
А. Бакаев
️️️️
Р. Папарига
75'
ГОЛ! 1:2!
Б. Абдихоликов
Пас отдал
И. Грищенко
Замена
А. Макась
️️️️
К. Ермакович
70'
ГОЛ! 1:1!
К. Ермакович
18'
5'
ГОЛ! 0:1!
И. Грищенко
Пас отдал
Р. Папарига
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
16
Денис Садовский
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
3
Артем Сокол
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
13
Илья Алексиевич
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
15
Денис Козловский
ПВ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
СКА-1938
1
Артем Макавчик
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
7
Александр Свирепа
ОП
19
Даниил Силинский
ОП
23
Артем Турич
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
9
Илья Грищенко
ЦФ
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
10
Роман Папарига
ЦФ
Главный тренер
Павел Родненок
Гомель
87
Олег Ковалев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
77
Василий Совпель
ОП
97
Nikita Tsarenko
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
9
Гиорги Гоголашвили
ЦФ
15
Александр Макась
ЦФ
71
Александр Наумович
ЦФ
42
Джонатан Джон
ЦФ
СКА-1938
13
Денис Селедцов
ВР
8
Заурбек Кокаев
ЦЗ
57
Алексей Савченко
ЦП
16
Алексей Семенов
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
7
Амирбек Бакаев
ЦФ
20
Данила Чуль
ЦФ
4-2-3-1
16
Садовский
8
Пантя
55
Аффи
3
Сокол
25
Кузьменок
13
Алексиевич
8
Костров
17
Потапенко
26
Седько
15
Козловский
8
Ермакович
3-2-1-1-3
1
Макавчик
14
Лукашевич
14
Пашевич
24
Макушинский
7
Свирепа
19
Силинский
23
Турич
2
Рылач
10
Папарига
45
Абдихоликов
9
Грищенко
15
Козловский
8
Ануфриев
8
Ануфриев
15
Козловский
8
Ермакович
15
Макась
15
Макась
8
Ермакович
10
Папарига
7
Бакаев
7
Бакаев
10
Папарига
Остались в запасе
Гомель
СКА-1938
7
Евгений Малашевич
ПВ
87
Олег Ковалев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
77
Василий Совпель
ОП
97
Nikita Tsarenko
ЦП
9
Гиорги Гоголашвили
ЦФ
71
Александр Наумович
ЦФ
42
Джонатан Джон
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
13
Денис Селедцов
ВР
8
Заурбек Кокаев
ЦЗ
57
Алексей Савченко
ЦП
16
Алексей Семенов
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
20
Данила Чуль
ЦФ
Главный тренер
Павел Родненок
Остались в запасе
7
Евгений Малашевич
ПВ
87
Олег Ковалев
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
77
Василий Совпель
ОП
97
Nikita Tsarenko
ЦП
9
Гиорги Гоголашвили
ЦФ
71
Александр Наумович
ЦФ
42
Джонатан Джон
ЦФ
Остались в запасе
13
Денис Селедцов
ВР
8
Заурбек Кокаев
ЦЗ
57
Алексей Савченко
ЦП
16
Алексей Семенов
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
20
Данила Чуль
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Главный тренер
Павел Родненок
Статистика матча Гомель - СКА-1938
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Информация о матче
Стадион:
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