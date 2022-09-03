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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Ислочь - СКА-1938
Ислочь - СКА-1938: обзор матча 03 сентября 2022
Ислочь
03.09.2022, суббота, 14:30
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
2 : 3
Завершен
СКА-1938
57'
Г. Ровдо
46'
А. Свирепа
64'
Б. Абдихоликов
89'
Б. Абдихоликов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ислочь - СКА-1938
90'
+2
Желтая карточка
А. Макавчик
89'
ГОЛ! 1:3!
Б. Абдихоликов
Желтая карточка
К. Леонович
83'
Замена
Ш. Самиев
️️️️
В. Морозов
76'
Замена
К. Леонович
️️️️
О. Никифоренко
74'
71'
Желтая карточка
А. Лаврик
64'
ГОЛ! 1:2!
Б. Абдихоликов
Желтая карточка
В. Морозов
58'
ГОЛ! 1:1!
Г. Ровдо
57'
46'
ГОЛ! 0:1!
А. Свирепа
46'
Замена
П. Пашевич
️️️️
А. Рылач
43'
Замена
О. Плиев
️️️️
М. Омельянчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
1
Сергей Игнатович
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
18
Никита Степанов
ЦЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
82
Олег Никифоренко
ЛВ
10
Руслан Лисакович
ОП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
7
Глеб Ровдо
ПВ
7
Даниэль Соса
ЦФ
9
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
СКА-1938
1
Артем Макавчик
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
14
Илья Лукашевич
ЦЗ
7
Александр Свирепа
ОП
19
Даниил Силинский
ОП
18
Максим Омельянчук
АП
2
Андрей Рылач
ПВ
10
Роман Папарига
ЦФ
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
Главный тренер
Павел Родненок
Ислочь
25
Тимофей Юрасов
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
6
Кирилл Гоманов
ЦП
91
Олег Патоцкий
ЦП
9
Кирилл Леонович
ЦФ
99
Шахром Самиев
ЦФ
СКА-1938
44
Станислав Клещук
ВР
8
Заурбек Кокаев
ЦЗ
57
Алексей Савченко
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
4
Бека Гварадзе
ЛП
18
Олег Плиев
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
33
Константин Малицкий
ЦФ
20
Данила Чуль
ЦФ
9
Илья Грищенко
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Игнатович
33
Ибрахим
5
Ковель
4
Калачев
18
Степанов
10
Лисакович
11
Лисакович
82
Никифоренко
7
Ровдо
9
Морозов
7
Соса
4-2-2-2
1
Макавчик
55
Лаврик
45
Хусанов
14
Лукашевич
24
Макушинский
7
Свирепа
19
Силинский
2
Рылач
18
Омельянчук
45
Абдихоликов
10
Папарига
82
Никифоренко
9
Леонович
9
Леонович
82
Никифоренко
9
Морозов
99
Самиев
99
Самиев
9
Морозов
2
Рылач
14
Пашевич
14
Пашевич
2
Рылач
18
Омельянчук
18
Плиев
18
Плиев
18
Омельянчук
Остались в запасе
Ислочь
СКА-1938
25
Тимофей Юрасов
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
6
Кирилл Гоманов
ЦП
91
Олег Патоцкий
ЦП
Главный тренер
Артем Радьков
44
Станислав Клещук
ВР
8
Заурбек Кокаев
ЦЗ
57
Алексей Савченко
ЦЗ
4
Бека Гварадзе
ЛП
23
Артем Турич
ЦП
33
Константин Малицкий
ЦФ
20
Данила Чуль
ЦФ
9
Илья Грищенко
ЦФ
Главный тренер
Павел Родненок
Остались в запасе
25
Тимофей Юрасов
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
6
Кирилл Гоманов
ЦП
91
Олег Патоцкий
ЦП
Остались в запасе
44
Станислав Клещук
ВР
8
Заурбек Кокаев
ЦЗ
57
Алексей Савченко
ЦЗ
4
Бека Гварадзе
ЛП
23
Артем Турич
ЦП
33
Константин Малицкий
ЦФ
20
Данила Чуль
ЦФ
9
Илья Грищенко
ЦФ
Главный тренер
Артем Радьков
Главный тренер
Павел Родненок
Статистика матча Ислочь - СКА-1938
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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