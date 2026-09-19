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Чехия. Шанс Лига
Команды
Словацко
Павел Юрошка
Статистика
€ 275 тыс
Павел Юрошка - статистика
Словацко
7 июля 2001 (25)
#77 | Нападающий
Чехия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Словацко
2 : 2
19.09.2026
Баник
74' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Богемианс 1905
2 : 0
12.09.2026
Словацко
1' - 46'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Словацко
0 : 0
05.09.2026
Пардубице
1' - 75'
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2026/2027
Чехия. Шанс Лига 2025/2026
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Чехия. Фортуна Лига 2023/2024
Лига конференций 2022/2023
Чехия. Фортуна Лига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Словацко
6
1
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Словацко
2 : 2
19.09.2026
Баник
74' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Богемианс 1905
2 : 0
12.09.2026
Словацко
1' - 46'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Словацко
0 : 0
05.09.2026
Пардубице
1' - 75'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Виктория
1 : 1
30.08.2026
Словацко
1' - 58'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Млада Болеслав
2 : 1
22.08.2026
Словацко
1' - 63'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Млада Болеслав
2 : 1
22.08.2026
Словацко
1' - 63'
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Славия
5 : 1
26.07.2026
Словацко
1' - 60'
59'
12'
60'
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