Павел Юрошка - статистика
#24 | Нападающий
|Имя
|Павел
|Фамилия
|Юрошка
|Команда
|Словацко
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 июля 2001 (21 год)
Стоимость:
€ 75
тыс
|Имя
|Павел
|Фамилия
|Юрошка
|Команда
|Словацко
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 июля 2001 (21 год)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Словацко
|2:1
|Млада Болеслав
|Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
|26.02.2023
|84' - 90'
|Славия
|2:0
|Словацко
|Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|Словацко
|2:0
|Виктория
|Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Словацко
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|82' -90'
|Партизан (Белград)
|1:1
|Словацко (Угерске-Градиште)
|28.10.2022
|Был в запасе
|Словацко (Угерске-Градиште)
|0:1
|Кельн (Кельн)