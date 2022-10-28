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    Павел Юрошка - статистика

    #24 | Нападающий
    Имя Павел
    Фамилия Юрошка
    Команда Словацко
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 июля 2001 (21 год)
    Стоимость:
    € 75
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Словацко 2:1 Млада Болеслав Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
    26.02.2023 84' - 90' Славия 2:0 Словацко Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
    19.02.2023 Был в запасе Словацко 2:0 Виктория Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Словацко 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 82' -90' Партизан (Белград) 1:1 Словацко (Угерске-Градиште)
    28.10.2022 Был в запасе Словацко (Угерске-Градиште) 0:1 Кельн (Кельн)
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