Денис Слюсар - статистика
#96 | Защитник
|Имя
|Денис
|Отчество
|Валентинович
|Фамилия
|Слюсар
|Команда
|Рух
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ужгород
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Денис
|Отчество
|Валентинович
|Фамилия
|Слюсар
|Команда
|Рух
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ужгород
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рух
|8
|1
|0
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|1:2
|Рух (Львов)
|14.11.2022
|1' -90'
|Рух (Львов)
|1:1
|Минай (Минай)
|62'
|10.11.2022
|1' -90'
|Львов (Львов)
|2:1
|Рух (Львов)
|16.10.2022
|1' -78'
|Рух (Львов)
|2:3
|Днепр-1 (Днепр)
|39' 78'
|09.10.2022
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|3:0
|Рух (Львов)
|30.09.2022
|1' -90'
|Верес (Ривне)
|2:2
|Рух (Львов)
|34'
|09.09.2022
|1' -90'
|Рух (Львов)
|3:1
|Заря (Луганск)
|60'
|02.09.2022
|1' -90'
|Рух (Львов)
|0:1
|Шахтер (Донецк)