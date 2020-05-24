Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 400 тыс

Денис Слюсар - статистика

Рух
27 мая 2002 (24), Ужгород
#17 | Защитник
188 см
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рух
21
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
1' - 83'
21'
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
1' - 46'
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
0 : 3
25.04.2026
Карпаты
1' - 58'
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Кривбасс
3 : 0
19.04.2026
Рух
1' - 46'
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Шахтер
3 : 0
05.04.2026
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Оболонь
1 : 0
01.03.2026
Рух
1' - 23'
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Динамо К
1 : 0
20.02.2026
Рух
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Полтава
1 : 2
14.12.2025
Рух
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Рух
1 : 0
07.12.2025
Полесье
58' - 90'
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Александрия
0 : 1
30.11.2025
Рух
88' - 90'
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Верес
1 : 0
08.11.2025
Рух
59' - 90'
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2025
Рух
62' - 90'
86'
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Карпаты
0 : 0
25.10.2025
Рух
76' - 90'
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Рух
1 : 2
18.10.2025
Кривбасс
1' - 76'
60'
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Колос
0 : 2
03.10.2025
Рух
1' - 59'
36'
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Рух
0 : 4
28.09.2025
Шахтер
1' - 57'
Украина. Премьер-лига, 6 тур
ЛНЗ
1 : 0
21.09.2025
Рух
1' - 46'
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Харьков
2 : 0
30.08.2025
Рух
1' - 46'
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Рух
1 : 2
15.08.2025
Оболонь
46' - 90'
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Рух
1 : 5
08.08.2025
Динамо К
60' - 90'
Главные новости
Дивеев назвал самого противного нападающего, против которого играл
17:09
Раскрыт новый тренер «Родины»
16:48
6
Заявление FA по ситуации с «Манчестер Сити»
16:31
1
Выявлен легионер, который питался в России только сгущенкой
15:58
Раскрыт российский тренер, у которого в кармане всегда был пистолет
15:42
6
Миллионы людей отписались от сборной Португалии после истерики Роналду
15:24
2
Орлов прокомментировал пренебрежительные слова Кругового про «Зенит»
14:54
6
Сафонов обозначил сумму, за которую готов рекламировать букмекеров
14:40
1
Видаль обвинил сборную Португалии в полном неуважении к Роналду
13:54
4
Реакция Семина на решение Дзюбы завершить карьеру
13:44
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+