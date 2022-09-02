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    Денис Слюсар - статистика

    #96 | Защитник
    Имя Денис
    Отчество Валентинович
    Фамилия Слюсар
    Команда Рух
    Состав Основной
    Родной город Ужгород
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 мая 2002 (20 лет)
    Рост 188
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Металлист 1:2 Рух Украина. Премьер-лига, 16 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рух 8 1 0 3 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -90' Металлист (Харьков) 1:2 Рух (Львов)
    14.11.2022 1' -90' Рух (Львов) 1:1 Минай (Минай)
    62'
    10.11.2022 1' -90' Львов (Львов) 2:1 Рух (Львов)
    16.10.2022 1' -78' Рух (Львов) 2:3 Днепр-1 (Днепр)
    39' 78'
    09.10.2022 1' -90' Динамо (Киев) 3:0 Рух (Львов)
    30.09.2022 1' -90' Верес (Ривне) 2:2 Рух (Львов)
    34'
    09.09.2022 1' -90' Рух (Львов) 3:1 Заря (Луганск)
    60'
    02.09.2022 1' -90' Рух (Львов) 0:1 Шахтер (Донецк)
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