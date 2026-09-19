Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 200 тыс

Джонатан - статистика

Алверка
8 мая 1991 (35)
#91 | Вратарь
190 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Был в запасе
Португалия. Примейра, 6 тур
Насьональ
1 : 3
12.09.2026
Алверка
Был в запасе
Португалия. Примейра, 5 тур
Алверка
1 : 2
05.09.2026
Брага
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Риу Аве
8
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 17 тур
Жил Висенте
1 : 1
06.01.2025
Риу Аве
Был в запасе
Португалия. Примейра, 16 тур
Риу Аве
2 : 1
29.12.2024
Насьональ
Был в запасе
Португалия. Примейра, 15 тур
Эштрела
1 : 0
23.12.2024
Риу Аве
Был в запасе
Португалия. Примейра, 14 тур
Риу Аве
2 : 2
16.12.2024
Витория Гимараеш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 13 тур
Санта-Клара
1 : 0
07.12.2024
Риу Аве
Был в запасе
Португалия. Примейра, 12 тур
Риу Аве
3 : 2
30.11.2024
Морейренcе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 11 тур
Боавишта
0 : 2
09.11.2024
Риу Аве
Был в запасе
78'
Португалия. Примейра, 10 тур
Риу Аве
2 : 2
02.11.2024
Каза Пиа
Был в запасе
Португалия. Примейра, 9 тур
Бенфика
5 : 0
27.10.2024
Риу Аве
Был в запасе
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
1 : 1
04.10.2024
Фамаликан
1' - 90'
Португалия. Примейра, 7 тур
Брага
4 : 0
29.09.2024
Риу Аве
1' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Риу Аве
2 : 2
21.09.2024
Эшторил
1' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
АВС
1 : 0
14.09.2024
Риу Аве
1' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Риу Аве
1 : 0
01.09.2024
Арука
1' - 90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Порту
2 : 0
24.08.2024
Риу Аве
1' - 90'
Португалия. Примейра, 2 тур
Риу Аве
1 : 0
17.08.2024
Фаренсе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 1 тур
Спортинг
3 : 1
09.08.2024
Риу Аве
1' - 90'
Главные новости
Раскрыт новый тренер «Родины»
16:48
1
Заявление FA по ситуации с «Манчестер Сити»
16:31
1
Выявлен легионер, который питался в России только сгущенкой
15:58
Раскрыт российский тренер, у которого в кармане всегда был пистолет
15:42
6
Миллионы людей отписались от сборной Португалии после истерики Роналду
15:24
2
Орлов прокомментировал пренебрежительные слова Кругового про «Зенит»
14:54
6
Сафонов обозначил сумму, за которую готов рекламировать букмекеров
14:40
1
Видаль обвинил сборную Португалии в полном неуважении к Роналду
13:54
4
Реакция Семина на решение Дзюбы завершить карьеру
13:44
5
Широков объяснил, что не так с «Краснодаром»
13:23
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+