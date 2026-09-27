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Испания. Сегунда
Команды
Мальорка
Пабло Торре
Статистика
€ 5 млн
Пабло Торре - статистика
Мальорка
3 апреля 2003 (23)
#20 | Полузащитник
173 см
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 7 тур
Мальорка
0 : 1
27.09.2026
Альмерия
1' - 90'
90'
Испания. Сегунда, 6 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 1
19.09.2026
Мальорка
1' - 73'
Испания. Сегунда, 5 тур
Мальорка
2 : 0
13.09.2026
Сабадель
61' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Эльденсе
0 : 0
05.09.2026
Мальорка
62' - 90'
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
Молодежный чемпионат Европы 2025
Испания. Кубок 2024/2025
Испания. Примера 2024/2025
Лига чемпионов 2024/2025
Товарищеские матчи 2024
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Примера 2023/2024
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Примера 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мальорка
7
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 7 тур
Мальорка
0 : 1
27.09.2026
Альмерия
1' - 90'
90'
Испания. Сегунда, 6 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 1
19.09.2026
Мальорка
1' - 73'
Испания. Сегунда, 5 тур
Мальорка
2 : 0
13.09.2026
Сабадель
61' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Эльденсе
0 : 0
05.09.2026
Мальорка
62' - 90'
Испания. Сегунда, 3 тур
Мальорка
3 : 0
30.08.2026
Сеута
1' - 90'
Испания. Сегунда, 2 тур
Гранада
2 : 0
24.08.2026
Мальорка
1' - 69'
Испания. Сегунда, 1 тур
Мальорка
2 : 0
15.08.2026
Вальядолид
1' - 68'
62'
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