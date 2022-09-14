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    Игорь Смирнов - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Игорь
    Отчество Дмитриевич
    Фамилия Смирнов
    Команда Звезда
    Состав Основной
    Родной город Санкт-Петербург
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 февраля 1997 (26 лет)
    Рост 188
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    27.02.2023 1' - 90' Звезда 0:2 Пари НН Россия. Кубок, 1/4 финала
    Статистика по турнирам
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