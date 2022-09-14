Игорь Смирнов - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Смирнов
|Команда
|Звезда
|Состав
|Основной
|Родной город
|Санкт-Петербург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Дмитриевич
|Фамилия
|Смирнов
|Команда
|Звезда
|Состав
|Основной
|Родной город
|Санкт-Петербург
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 февраля 1997 (26 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Звезда
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.02.2023
|1' -90'
|Звезда (Санкт-Петербург)
|0:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|16.11.2022
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:2
|Звезда (Санкт-Петербург)
|02.11.2022
|1' -90'
|Родина (Москва)
|3:4
|Звезда (Санкт-Петербург)
|40'
|05.10.2022
|1' -90'
|Звезда (Санкт-Петербург)
|2:0
|Велес (Москва)
|14.09.2022
|1' -65'
|Амкал (Москва)
|2:2
(2:4)п
|Звезда (Санкт-Петербург)