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Словения. Первая Лига
Команды
Целе
Ветон Туша
Трансферы
€ 400 тыс
Ветон Туша - трансферы
Целе
29 декабря 2002 (23)
#25 | Нападающий
183 см
Косово
Статистика
Трансферы
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Тип трансфера
01.07.26 / -
Дрита
Целе
250 тыс €
02.09.22 / 25.08.23
Брук-Бет Термалица
Балкани
Свободный агент
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