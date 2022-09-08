Ветон Туша - статистика
#25 | Нападающий
|Имя
|Ветон
|Фамилия
|Туша
|Команда
|Балкани
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 декабря 2002 (20 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Ветон
|Фамилия
|Туша
|Команда
|Балкани
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 декабря 2002 (20 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Балкани
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|88' -90'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|1:0
|Балкани (Сува Река)
|27.10.2022
|Был в запасе
|Балкани (Сува Река)
|0:1
|Славия (Прага)
|06.10.2022
|90' -90'
|Сивасспор (Сивас)
|3:4
|Балкани (Сува Река)
|15.09.2022
|Был в запасе
|Славия (Прага)
|3:2
|Балкани (Сува Река)
|08.09.2022
|Был в запасе
|Балкани (Сува Река)
|1:1
|ЧФР Клуж (Бухарест)