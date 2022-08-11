Патриот Сейдиу - статистика
#36 | Нападающий
|Имя
|Патриот
|Фамилия
|Сейдиу
|Команда
|Мальме
|Состав
|Основной
|Родной город
|Приштина
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 мая 2000 (22 года)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Патриот
|Фамилия
|Сейдиу
|Команда
|Мальме
|Состав
|Основной
|Родной город
|Приштина
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 мая 2000 (22 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Мальме
|3
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|61' -90'
|Брага (Брага)
|2:1
|Мальме (Мальме)
|77'
|27.10.2022
|1' -90'
|Мальме (Мальме)
|0:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|38'
|13.10.2022
|Был в запасе
|Унион (Берлин)
|1:0
|Мальме (Мальме)
|06.10.2022
|80' -90'
|Мальме (Мальме)
|0:1
|Унион (Берлин)
|15.09.2022
|Был в запасе
|Юнион СЖ (Брюссель)
|3:2
|Мальме (Мальме)
|18.08.2022
|Был в запасе
|Мальме (Мальме)
|3:1
|Сивасспор (Сивас)
|11.08.2022
|Был в запасе
|Дюделанж (Дюделанж)
|2:2
|Мальме (Мальме)