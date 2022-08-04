Денис Нагнойный - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Денис
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Нагнойный
|Команда
|Заря
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Денис
|Отчество
|Александрович
|Фамилия
|Нагнойный
|Команда
|Заря
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Заря
|2
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -57'
|Университатя (Крайова)
|3:0
|Заря (Луганск)
|04.08.2022
|1' -81'
|Заря (Луганск)
|1:0
|Университатя (Крайова)
|55' 50'