Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 250 тыс

Денис Нагнойный - статистика

Харьков
3 февраля 2002 (24)
#21 | Полузащитник
177 см
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кудровка
21
1
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Агробизнес
2 : 2
09.06.2026
Кудровка
1' - 86'
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Динамо К
3 : 2
24.05.2026
Кудровка
23' - 90'
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Кудровка
1 : 0
18.05.2026
ЛНЗ
74' - 90'
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
75' - 90'
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Кудровка
1 : 3
26.04.2026
Шахтер
62' - 90'
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Кудровка
1 : 2
12.04.2026
Кривбасс
1' - 90'
84'
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Эпицентр
1 : 0
06.04.2026
Кудровка
57' - 90'
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Кудровка
0 : 2
18.03.2026
Полесье
1' - 38'
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Кудровка
0 : 0
14.03.2026
Верес
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Карпаты
1 : 1
08.03.2026
Кудровка
1' - 75'
45'
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Полтава
0 : 2
02.03.2026
Кудровка
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Александрия
1 : 1
12.12.2025
Кудровка
1' - 73'
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Кудровка
1 : 2
06.12.2025
Динамо К
1' - 90'
66'
Украина. Премьер-лига, 14 тур
ЛНЗ
1 : 0
29.11.2025
Кудровка
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Рух
4 : 2
23.11.2025
Кудровка
68' - 90'
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 3
07.11.2025
Колос
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кудровка
1 : 0
31.10.2025
Оболонь
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
4 : 0
26.10.2025
Кудровка
1' - 68'
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Кривбасс
3 : 1
05.10.2025
Кудровка
70' - 90'
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Верес
2 : 0
12.09.2025
Кудровка
46' - 90'
78'
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Кудровка
2 : 2
29.08.2025
Карпаты
71' - 90'
90'
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Заря
2 : 1
11.08.2025
Кудровка
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Кудровка
3 : 1
03.08.2025
Александрия
1' - 90'
Главные новости
Мостовой запретит сборной Португалии играть в футбол, если она выгонит Роналду
11:01
1
Реакция фанатов «Зенита» на уход Барриоса
10:41
6
Тренер Португалии отказался извиняться перед психанувшим Роналду
10:19
9
«Это мой последний год в «Зените»: легионер покинет Петербург после семи лет в клубе
10:03
8
ВидеоПодписчики восхитились домашним нарядом Джорджины
09:37
3
Губерниев прокомментировал заявление Дзюбы об окончании карьеры
09:09
2
Форвард Дании толкнул 72-летнего тренера Португалии
08:39
4
«Инфантильный и переоцененный»: Шнякину не нравится игрок, который теперь носит «семерку» в сборной Португалии
08:11
1
Дзюба закончил карьеру, но потом передумал; Батраков может перейти в «МЮ» или «Челси», новый клуб Месси и другие новости
02:00
Агент Дзюбы: «Мы переплюнули историю с Роналду»
01:50
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+