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    Евгений Пузин - статистика

    #22 | Вратарь
    Имя Евгений
    Отчество Николаевич
    Фамилия Пузин
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 20 марта 1990 (32 года)
    Рост 187
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Химки 2 -2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2015 Был в запасе ЦРФСО (Смоленск) 0:0 Химки (Химки)
    01.11.2015 1' -90' Химки (Химки) 1:1 Коломна (Коломна)
    22.10.2015 Был в запасе Химки (Химки) 1:0 Торпедо Вл (Владимир)
    11.10.2015 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 1:2 Химки (Химки)
    05.10.2015 Был в запасе Химки (Химки) 4:0 Домодедово (Москва)
    01.10.2015 Был в запасе Волга (Тверь) 0:2 Химки (Химки)
    27.09.2015 Был в запасе Химки (Химки) 2:0 Знамя Труда (Орехово-Зуево)
    19.09.2015 Был в запасе Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 0:1 Химки (Химки)
    15.09.2015 Был в запасе Химки (Химки) 3:1 Москва (Москва)
    01.09.2015 Был в запасе Химки (Химки) 4:0 Псков-747 (Псков)
    23.08.2015 1' -90' Химки (Химки) 2:1 Строгино (Москва)
    18.08.2015 Был в запасе Химки (Химки) 2:2 ЦРФСО (Смоленск)
    12.08.2015 Был в запасе Коломна (Коломна) 1:2 Химки (Химки)
    04.08.2015 Был в запасе Химки (Химки) 3:0 Спартак К (Кострома)
    28.07.2015 Был в запасе Торпедо Вл (Владимир) 0:0 Химки (Химки)
    20.07.2015 Был в запасе Химки (Химки) 1:0 Сочи (Сочи)
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