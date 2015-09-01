|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Химки
|2
|-2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.2015
|Был в запасе
|ЦРФСО (Смоленск)
|0:0
|Химки (Химки)
|01.11.2015
|1' -90'
|Химки (Химки)
|1:1
|Коломна (Коломна)
|22.10.2015
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|1:0
|Торпедо Вл (Владимир)
|11.10.2015
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|1:2
|Химки (Химки)
|05.10.2015
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|4:0
|Домодедово (Москва)
|01.10.2015
|Был в запасе
|Волга (Тверь)
|0:2
|Химки (Химки)
|27.09.2015
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|2:0
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|19.09.2015
|Был в запасе
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|0:1
|Химки (Химки)
|15.09.2015
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|3:1
|Москва (Москва)
|01.09.2015
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|4:0
|Псков-747 (Псков)
|23.08.2015
|1' -90'
|Химки (Химки)
|2:1
|Строгино (Москва)
|18.08.2015
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|2:2
|ЦРФСО (Смоленск)
|12.08.2015
|Был в запасе
|Коломна (Коломна)
|1:2
|Химки (Химки)
|04.08.2015
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|3:0
|Спартак К (Кострома)
|28.07.2015
|Был в запасе
|Торпедо Вл (Владимир)
|0:0
|Химки (Химки)
|20.07.2015
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|1:0
|Сочи (Сочи)