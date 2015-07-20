|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пари НН
|8
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.10.2015
|1' -46'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|0:2
|Носта (Новотроицк)
|03.10.2015
|66' -90'
|Челябинск (Челябинск)
|1:3
|Пари НН (Нижний Новгород)
|09.09.2015
|66' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|0:0
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|28.08.2015
|Был в запасе
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:1
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|21.08.2015
|Был в запасе
|Носта (Новотроицк)
|0:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|16.08.2015
|75' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|0:0
|Челябинск (Челябинск)
|10.08.2015
|75' -90'
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|1:1
|Пари НН (Нижний Новгород)
|90'
|03.08.2015
|62' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|2:0
|Волга (Ульяновск)
|75'
|28.07.2015
|71' -90'
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|1:0
|Пари НН (Нижний Новгород)
|20.07.2015
|54' -90'
|Химик (Дзержинск)
|1:1
|Пари НН (Нижний Новгород)